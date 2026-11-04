As divergências políticas podem custar o emprego de um trabalhador? A repercussão de manifestações de empresários nas redes sociais trouxe à tona uma discussão que vai além das preferências eleitorais: os limites do poder do empregador e a proteção dos trabalhadores contra a discriminação por convicção política.

Embora a legislação brasileira permita a demissão sem justa causa, isso não significa que uma empresa possa dispensar funcionários por qualquer motivo. Quando o desligamento está relacionado às opiniões políticas do trabalhador, a decisão pode ser considerada discriminatória, abrindo caminho para ações judiciais, indenizações e até reintegração ao emprego.

Segundo Igor Santos, professor do curso de Direito da Estácio, a liberdade de expressão é assegurada tanto ao empregador quanto ao empregado, mas não pode ser utilizada para justificar práticas discriminatórias. “O empresário tem o direito de manifestar suas opiniões políticas, assim como qualquer cidadão. O que ele não pode fazer é transformar essas preferências em critério para contratar, punir ou demitir alguém. O trabalhador não é obrigado a compartilhar das convicções de quem o emprega, e essa diferença não pode ser usada para prejudicá-lo profissionalmente”, explica.

A proteção está prevista na Constituição Federal, que assegura a liberdade de consciência e de convicção política, e na Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que proíbe a discriminação em matéria de emprego e profissão com base, entre outros fatores, na opinião política. A Lei nº 9.029/1995 também estabelece mecanismos de proteção contra práticas discriminatórias nas relações de trabalho.

Demissão pode ser anulada pela Justiça

Uma empresa pode dispensar um funcionário sem apresentar justificativa, desde que respeite as obrigações legais. No entanto, quando há indícios de que o desligamento ocorreu por discriminação política, a situação pode ser levada à Justiça do Trabalho.

Se a motivação discriminatória for comprovada, o trabalhador poderá ter direito à reintegração, com ressarcimento das remunerações do período de afastamento, ou optar pelo recebimento em dobro da remuneração correspondente ao mesmo período. Também poderá buscar indenização por danos morais. “O pagamento correto das verbas rescisórias não torna legítima uma demissão discriminatória. Se houver provas de que a decisão foi motivada pelas convicções políticas do trabalhador, a empresa poderá ser responsabilizada judicialmente, independentemente de ter cumprido as demais obrigações trabalhistas”, esclarece Igor.

A discriminação também pode ocorrer antes mesmo da contratação. Recusar candidatos por suas posições políticas ou condicionar oportunidades profissionais ao apoio a determinadas ideias pode caracterizar tratamento discriminatório.

Redes sociais podem servir como prova

Publicações, áudios e mensagens compartilhadas em redes sociais ou aplicativos como o WhatsApp podem ser utilizados como elementos de prova em processos trabalhistas. Declarações públicas sobre a intenção de dispensar funcionários por suas preferências políticas, por exemplo, podem contribuir para a apuração de uma possível conduta discriminatória.

No entanto, nem toda manifestação política, seja do empregador ou do empregado, configura automaticamente uma irregularidade trabalhista. É necessário considerar o contexto, o conteúdo das declarações e a existência de ameaças, constrangimentos ou medidas efetivamente discriminatórias.

No caso dos trabalhadores, também podem existir particularidades relacionadas à função exercida. Profissionais que ocupam cargos de direção ou representação institucional, por exemplo, podem estar sujeitos a cláusulas contratuais específicas sobre manifestações públicas, desde que essas restrições sejam legítimas e respeitem os direitos fundamentais. Isso não significa, porém, que suas convicções políticas possam ser utilizadas como justificativa para práticas discriminatórias. “Uma coisa é manifestar uma opinião. Outra é utilizar a posição de empregador para constranger trabalhadores ou ameaçar seus empregos. Quando a divergência política se transforma em pressão, perseguição ou punição no ambiente profissional, podemos estar diante de uma violação de direitos”, destaca o coordenador.

Para os trabalhadores que se sentirem ameaçados ou prejudicados por suas opiniões políticas, a orientação é reunir provas, como mensagens, capturas de tela, áudios e testemunhos. Os casos podem ser denunciados ao Ministério Público do Trabalho (MPT) e submetidos à análise da Justiça do Trabalho.

Igor reforça que o respeito às diferenças também faz parte da construção de um ambiente profissional saudável. “As pessoas não precisam pensar da mesma forma para trabalhar juntas. O que deve orientar as relações de trabalho são critérios profissionais, o respeito aos direitos fundamentais e o cumprimento da legislação”, conclui.