Quarta-feira, 07 de novembro de 2007, atualizada ?s 19h

DCE faz assembl?ia nesta quarta sobre novos protestos contra Reuni e Apes/JF faz ato p?blico na pr?xima semana no campus da UFJF

O Diret?rio Central dos Estudantes de Juiz de Fora (DCE) fez um protesto nesta quarta-feira, dia 07 de novembro, no campus da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). De 9h ?s 11h, eles pararam o tr?nsito do lado norte da universidade.

Segundo a assessor de imprensa da UFJF, Kleber Ramos, diz que a princ?pio tumultuou um pouco, mas n?o teve grandes problemas para o tr?fego. "A manifesta??o ainda ? conseq??ncia da ades?o da universidade ao Reuni" , comenta. E acrescenta: "A UFJF respeita a manifesta??o pac?fica, mas repudia a viol?ncia" .

Uma das integrantes do DCE, Ana Caroline Dias foi escolhida juntamente com mais dois estudantes para levar uma carta de reivindica??o at? ao reitor, logo ap?s terem parado o tr?nsito. Na carta, eles pedem a anula??o d delibera??o do Consu sobre o Reuni, fim da repress?o policial, da repress?o individual e a entidades de movimento estudantil, al?m da retirada dos processos e multas - incluindo as da Casa de Parto -, o in?cio das obras do Restaurante Universit?rio.

Ela conta que queriam entregar a carta em m?os para o reitor, mas foram avisados que ele estava viajando. "Pedimos para a secret?ria agendar uma reuni?o com ele, mas disseram que ela n?o poderia atender a gente" . O DCE marcou uma assembl?ia para esta quarta, ?s 19h, no Instituto de Ci?ncias Humanas (ICH), no campus da UFJF. "Vamos discutir as pr?ticas que o movimento vai fazer a partir de agora" .

A Associa??o dos Professores de Ensino Superior (Apes) entrou com uma a??o judicial contra o projeto do Reuni da UFJF no dia 29 de outubro. "Nos disseram que a UFJF seria notificada at? o dia 31 [de outubro] e teriam dez dias para apresentar os documentos que legitimam o projeto" , conta o presidente da Apes, Marcos Freitas.

Enquanto aguardam a decis?o da justi?a, a Apes marcou, durante assembl?ia realizada nesta quarta, um ato p?blico no campus da UFJF em assembl?ia para ter?a-feira, dia 13 de novembro, ?s 9h. Eles v?o entregar um documento e texto contra a aprova??o do Reuni pelo Conselho Universit?rio no dia 25 de outubro, contra a repress?o policial, entre outros manifestos. "N?o temos nada contra o Reuni, desde que tenha ampla discuss?o sobre o decreto. O Consu n?o tinha poderes institucionais para votar, porque o projeto n?o passou pelos conselhos setoriais" , fala Marcos.