Ana Let?cia Sales
07/03/03

? s? entrar na Aldeia SOS de Juiz de Fora para ouvirmos as crian?as e sua t?pica "algazarra". J? dentro do local, voc? as v? sorridentes, algumas brincando, outras jogando futebol, participando de gincanas, lendo, enfim, fazendo tudo que o que crian?a gosta. O olhar ? de alegria e o sorriso em cada rostinho mostra que a Aldeia est? fazendo sua parte: ajudando crian?as com a oportunidade de ter uma fam?lia, educa??o, carinho e, principalmente, muito amor.

casa-lar De acordo com a assistente social, Fl?via Lopes Longo Machado, a miss?o das Aldeias ? reconstruir o lar para as crian?as que, por algum motivo, n?o puderam ser mantidas por suas fam?lias biol?gicas. "Aqui, elas vivem em casas (que s?o as casas-lares) cada uma com uma m?e-social. Elas freq?entam a escola e no tempo livre n?s estamos sempre proporcionando atividades integrais, como algum esporte, leitura ou, simplesmente, brincadeiras", explica.

Como uma fam?lia

A estrutura das Aldeias pretende criar la?os fortes, para que as crian?as saibam que podem contar com uma fam?lia de verdade baseada no amor e prote??o. As crian?as tamb?m contam com assist?ncia m?dica, odontol?gica, al?m da aten??o de uma equipe especializada em observar o seu desenvolvimento humano.

Em Juiz de Fora, a Aldeia SOS ? administrada por Luiz Marcos Medeiros Carvalho, que tamb?m ? considerado o pai-social da Aldeia. "Em cada casa-lar moram dez crian?as que contam com uma m?e-social. O diretor do centro faz o papel de pai simb?lico para todas essas crian?as", afirma Fl?via.

Conhe?a a estrutura da Aldeia

Localizada no bairro Grama (Avenida Juiz de Fora, 667) a Aldeia SOS de Juiz de Fora, possui uma estrutura determinada, que tamb?m ? seguida em todas as aldeias do mundo:

Casas-lares

Em Juiz de Fora a Aldeia SOS possui dez casas-lares. Cada uma acolhe dez crian?as, entre meninos e meninas, at? os quinze anos, quando s?o encaminhadas para cursos profissionalizantes. Cada casa possui tr?s quartos para as crian?as e um para a m?e. A casa tem ainda dois banheiros (um para os meninos outro para as meninas), despensa, lavanderia e mais um c?modo. Al?m disso, as crian?as tem em seus lares dois quintais, um na parte da frente outro atr?s.

M?e-social

cria?as ? mesa ? uma profiss?o regulamentada por lei. As m?es da Aldeia recebem um sal?rio, tem direito a f?rias e descansos semanais. Nessas folgas elas s?o substitu?das pelas tias-sociais. A fun??o da m?e-social ? dirigir a casa-lar, controlar as despesas, dar aten??o e carinho ?s crian?as e tudo isso respeitando a individualidade de cada uma. Para ser uma m?e-social ? preciso alguns pr?-requisitos como ter mais de 25 anos, poder morar na aldeia e dedicar-se integralmente ?s crian?as. As mulheres interessadas passam por uma sele??o, depois s?o contratadas e treinadas, sendo respons?veis pelo desenvolvimentos das crian?as.

Casa-transit?ria

? o primeiro local para as crian?as que chegam encaminhadas pela Vara da Inf?ncia e pelo Conselho Tutelar. L? elas permanecem por at? um ano, enquanto decide se elas podem voltar para a fam?lia biol?gica ou se ficar?o na Aldeia.




Centro-social

centro-social Ap?s o col?gio as crian?as s?o incentivadas a participar de atividades variadas. Na Aldeia de Juiz de Fora as crian?as podem aprender dan?as, esportes, teatro, idiomas, inform?tica, participar de oficinas, dentre outras. E espa?o ? o que n?o falta, pois a Aldeia tem quadras, piscinas, sal?es, al?m das salas de aula, de TV e v?deo, biblioteca, sala de inform?tica etc.



Casa Jovem

Resid?ncia fora da Aldeia onde os meninos s?o encaminhados quando completam 15 anos. L? eles complementam o processo de desenvolvimento e integra??o e s?o encaminhados para cursos profissionalizantes, onde v?o se preparar para entrar no mercado de trabalho.




Ajude os aldeanos

A Aldeia SOS de Juiz de Fora precisa, e muito, de doa?es, pois s?o delas que as crian?as, tamb?m chamadas de aldeanos, vivem. "Estamos precisando de material escolar, medicamentos de primeiro-socorros (que n?o t?m contra-indica??o), alimentos em geral, al?m de produtos de higiene e limpeza" diz a assistente social Fl?via Lopes.

Voc? pode deixar suas doa?es na sede da Aldeia na Avenida Juiz de Fora, 667. Ou, se preferir, ligue para l? e veja os locais onde voc? pode deixar sua ajuda. O telefone ? 3224-7240.

