Animação juizforana é ínica brasileira concorrendo em festival argentino

Sexta-feira, 15 de outubro de 2010, atualizada às 15h17

Animação juizforana é única brasileira concorrendo em festival argentino

Clecius Campos

Repórter

A animação Coisa de Pele do juizforano Acácio Alves (Cacinho) é a única brasileira a concorrer no Festival Internacional de Cinema Independente de La Plata, cidade da Argentina. O curta de dois minutos e seis segundos é uma animação metamórfica, em que os desenhos vão mudando de acordo com o que diz a narração. A mostra competitiva começa neste sábado, 15 de outubro, e vai até o dia 24.

O texto é um poema escrito pelo irmão mais novo de Cacinho, Elcio Tuiribebi, e embalado por uma canção do irmão mais velho, Edu Toribe. A adaptação para o espanhol, que compõe a legenda do filme, foi feita pela cunhada, que é argentina. "É uma produção em família, que fala sobre as diversas formas de amar." A narração é feita por Jamila Zgiet, que Cacinho conhece há dez anos pela internet, mas nunca a viu pessoalmente. "Quando ela soube do poema e que faria a animação, pediu para gravar e acabei acrescentando no filme."

O filme participou de uma mostra paralela no Festival Callo Verde, também argentino, de temática sexual. "A partir dessa exposição, fui convidado para participar do festival em La Plata. A expectativa é de estar ali no meio, solidificando minha carreira e mostrando o meu trabalho." Coisa de Pele concorre com outras 16 produções. A maioria delas é argentina, mas há também contribuições de cineastas da Venezuela, da Espanha, dos Estados Unidos, da Rússia e de Portugal.

Coisa de pele

Pele que cede

Que pede e não mede

Que busca e repele

A vontade que adere

Pele que nua

Tão minha e tão sua

Que ataca e recua

Que arde e jejua

Pele que sente

A fome da gente

Desejo não mente

Querer ser ardente

Pele que aceita

Que cerca e espreita

Contorce e se deita

Se cobre e deleita

Pele é fornalha

Esquenta e se iguala

O tesão se espalha

Na alma a navalha

Participação em festivais

V LOCOMOTIVA – Festival de Nacional de Animação de Garibaldi/RS (prêmio ORIGINALIDADE) - 2010

VI Festival Internacional de Cine Independente de La Plata – FESTIFREAK – La Palta /Argentina – 2010

CALLO VERDE – 10º Festival de Cine de Tematica Sexual – Buenos Aires/Argentina - 2010

IV SEM TABU – Festival Internacional de Animação e Educação Sexual –RJ – 2009

FLIPORTO – Festa Literária Internacional de Porto de Galinhas/BA – III Prêmio Internacional de poesia ao Vídeo

