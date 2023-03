Funda??o Ricardo Moys?s J?nior Constru??o da Unidade II:

parada por falta de dinheiro A constru??o da Unidade II da Funda??o Ricardo Moys?s J?nior foi iniciada em abril de 2002. Bem como a sede, o terreno que vai abrigar o Centro Cultural Ricardo Moys?s J?nior foi doado pela Prefeitura de Juiz de Fora. A nova unidade visa ? amplia??o das instala?es da funda??o e vai funcionar num pr?dio de quatro andares ligado ? sede por meio de rampas. A obra, iniciada em abril de 2002, vinha sendo tocada com recursos arrecadados junto ? comunidade, mas est? parada desde dezembro do ano passado por falta de dinheiro. A previs?o era de que o centro estivesse inaugurado em fevereiro, mas a verba acabou. A estrutura do pr?dio segue os mesmos padr?es da sede. O Centro Cultural Ricardo Moys?s tem a inten??o de abrigar um n?cleo educacional infantil, funcionando como creche escola para crian?as de 2 a 6 anos. O projeto surgiu como forma de suprir as necessidades de ampliar e melhorar o suporte ?s crian?as portadoras de c?ncer e suas fam?lias durante e ap?s o tratamento da doen?a. Com quatro salas de aula, o segundo bloco da sede tamb?m vai contar com laborat?rios e oficinas para o desenvolvimentos de atividades extras como: inform?tica, leitura, l?ngua estrangeira, musicoterapia, artes, teatro e dan?a. Futuro melhor

No centro aumentar?o as possibilidades de a m?e da crian?a em tratamento continuar a sua rotina, j? que muitas vezes as fam?lias abdicam do pr?prio cotidiano para se dedicar ao filho doente. O Centro Cultural Ricardo Moys?s tamb?m foi idealizado com o intuito de integrar a fam?lia e o adolescente carente ao mercado de trabalho. Muitos pais das crian?as cadastradas s?o desempregados e um dos objetivos da nova unidade ? justamente trabalhar com a capacita??o profissional desse pais e dos pr?prios adolescentes em tratamento visando uma reintegra??o futura ? sua rotina de vida. Os primeiros passos dessa iniciativa j? foram dados. O pr?dio est? com a estrutura pronta, alguns materiais para o acabamento j? est?o comprados, mas a finaliza??o total da obra depende de ajuda financeira. Participe dos eventos sociais promovidos pela Funda??o Ricardo Moys?s J?nior ou d? a sua contribui??o em dinheiro.