Moradores Ilustres

Sr. Mariano, 77 anos, e Dona Maximiana moram no Abrigo Santa Helena há um ano e quatro meses. Ele foi primeiro e três dias depois a esposa resolveu o acompanhar. Aqui em Juiz de Fora eles moravam no bairro Santa Efigênia antes de ir para o abrigo. O casal tem sete filhos que, segundo seu Mariano, “estão todos encaminhados, cada um no que é seu”.

Sr. Mariano conta que a decisão de ir para o abrigo aconteceu porque, ao contrário do filho e da filha, a nora e o genro não gostavam muito de dividir a casa com os sogros e eles, para não se sentirem um fardo, resolveram deixar a casa para uma das filhas.

Sr. Mariano lembra que já fez de tudo um pouco, inclusive foi vereador e presidente da Câmara em sua cidade natal, Santa Bárbara do Tugúrio. Ele também trabalhou como lavrador, agricultor e na estrada de ferro, mas, a empresa em que trabalhava quebrou a aposentadoria ficou sendo apenas de um salário mínimo. Dinheiro que não lhe permite sequer comprar todos os remédios de que precisa.

Agora, conta Sr. Mariano, "a saúde já não está tão boa, e um dos meus passatempos preferidos é jogar sinuca e ficar conversando com os amigos que fiz no abrigo". Antes de morarem na Instituição eles contam que já estiveram em outra casa de idosos em Barbacena.

Dona Maximiana, esposa de seu Mariano, é professora, mas agora passa o tempo bordando, mulher forte, que veio para Juiz de Fora em busca de ajuda para o filho que atravessava problemas com drogas e bebidas. Arrumado o problema deste, trouxe mais um para trabalhar e mudar de vida na cidade grande. Atualmente nem todos os filhos, inconformados com a mudança dos pais para o abrigo, vão até lá para fazer uma visita.

Veja o bonito trabalho feito por Dona Maximiana

Eu não queria que o tempo passasse!

Sr. Marcelo é sem dúvida um dos moradores mais ilustres do abrigo Santa Helena. Artista e escritor ele conta que acaba de realizar um sonho: ver um livro seu ser publicado. "O livro já estava escrito a duas décadas, mas faltava quem me ajudasse a publicar. O Dr. Ricardo Quinet pediu para tirar uma cópia do livro e daí para a publicação foi um passo", conta.

Sr. Marcelo explica que o livro é um romance longo mas instigante. No dia 11 de junho, deste ano, aconteceu a movimentada noite de autógrafos. "Nem no dia em que a Xuxa veio aqui foi tão movimentado", orgulha-se Sr. Marcelo com a visita de personalidades ilustres no evento. "Até o prefeito veio", diz.

Sr. Marcelo que tem cinco filhos conta que todos ficaram orgulhosos e vieram para o lançamento.

O livro - A vingança de Angélica - foi sucesso de vendas no dia do lançamento e ainda pode ser comprado no próprio abrigo ou na Banca do Vasco, no centro da cidade.

E seu Marcelo é mesmo um artista principalmente na arte de cativar. Ele também é um mestre no desenho e oferece uma de suas obras de arte, a escolha do visitante, para que ninguém o esqueça.

Como se isto fosse possível!

Os desenhos do Sr. Marcelo