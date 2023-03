Curso de Especializa??o em Psican?lise P?s-gradua??o ? voltada para psic?logos e pesquisadores

Ludmila Gusman

Editora geral

14/04/2007

Est?o abertas as inscri?es para o curso de especializa??o em Psican?lise, voltado para psic?logos e outros profissionais de Ci?ncias Humanas. O foco de discuss?o ? a Psican?lise, desde sua fundamenta??o te?rica at? as problem?ticas da sociedade atual.

Para se candidatar a uma vaga, os interessados devem procurar a Faculdade de Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). A taxa de inscri??o ? de R$ 50. Os documentos necess?rios s?o: diploma de gradua??o, hist?rico escolar, identidade, CPF, certid?o de nascimento ou casamento, curr?culo, memorial e pr?-projeto. O processo seletivo constar? de entrevista, an?lise de curr?culo e apresenta??o de pr?-projeto.

O corpo docente ? formado por mestres e doutores da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora (CES/JF), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Pontif?cia Universidade Cat?lica do Rio de Janeiro (PUC?Rio).