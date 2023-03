Se voc? faz parte de alguma localizada na cidade que ainda n?o est? na rela??o abaixo, preencha o cadastro para incluirmos a sua institui??o no Portal ACESSA.com.

Sociedade Beneficente M?o Amiga

Quem s?o: Institui??o com o objetivo de auxiliar fam?lias carentes e capacitar jovens e adolescentes. Ajuda cerca de 250 fam?lias e 80 crian?as atrav?s da doa??o quinzenal de cestas b?sicas, leite e material escolar. S?o 26 volunt?rios auxiliando no trabalho.

Saiba mais: Mat?ria sobre a institui??o

Onde fica: Rua Avenida Darcy Vargas, 85 ? Bairro Ipiranga

Telefone: (32) 3234-7091 ou (32) 9 8838-4338

Site da institui??o.

Facebook da institui??o.

Como ajudar: Como a institui??o possui um bazar, ela aceita todos os tipos de doa?es. Voc? tamb?m pode se tornar um doador mensal ou apadrinhar uma das fam?lias assistidas. Outra op??o s?o doa?es sazonais para campanhas do material escolar, leite, agasalho e P?scoa.

Gedae

Quem s?o: Institui??o de cunho religioso que presta assistencia a crian?as e adultos portadores do virus HIV, focando a?es a n?vel material, moral, espiritual, s?cio-econ?mica e s?cio-jur?dica. Sua miss?o ? levar a cidadania ?queles que se encontram em situa??o de vulnerabilidade socioecon?mica e realizar a?es voltadas especificamente para crian?as e adolescentes como forma de minimizar os efeitos da pandemia da AIDS.

Saiba mais: Mat?ria sobre a institui??o

Onde fica: Rua Maria Gon?alves Torres, 150 - Bairro de Lourdes

Telefone: (32) 3235-1039

Como ajudar: Voc? pode contribuir de v?rias maneiras: com trabalho volunt?rio, materiais de higiene/limpeza, m?veis e mantimentos ou mesmo doa?es monet?rias ? peri?dicas ou n?o. Se quiser ajudar, entre em contato conosco.