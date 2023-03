Se voc? faz parte de alguma localizada na cidade que ainda n?o est? na rela??o abaixo, preencha o cadastro para incluirmos a sua institui??o no Portal ACESSA.com.

Legi?o da Boa Vontade (LBV)

Quem s?o: a LBV exerce, sem fins lucrativos, trabalhos de Educa??o e Promo??o Social no Brasil e no exterior, atuando junto ?s popula?es em risco social por meio de suas se?es de atendimento, implementando programas s?cio educacionais de grande abrang?ncia, que visam contribuir para a redu??o dos ?ndices de mortalidade infantil, desnutri??o, analfabetismo, desemprego e evas?o escolar.

Onde fica: Rua Francisco Fontainha, 83, Bairro Santo Ant?nio

Telefone: (32)3216-1406

Como ajudar: A organiza??o recebe doa?es de alimentos n?o-perec?veis e leite. Caso queira doar quantia em dinheiro, basta acessa o site da LBV.

Instituto M?dico Psico-Pedag?gico Atendimento Socioassitencial (IMEPP)

Quem s?o: A miss?o do instituto ? promover a?es e criar espa?os de conviv?ncia com vistas ao pleno desenvolvimento de pessoas com defici?ncia e crian?as e adolescentes em situa??o de vulnerabilidade e risco social, por meio de assist?ncia social e socioeducativa, favorecendo a autonomia, o fortalecimento do v?nculo familiar e comunit?rio, o exerc?cio da cidadania, a inclus?o social, a melhoria da qualidade de vida dos usu?rios e suas fam?lias, o enriquecimento art?stico e cultural e a defesa e garantia de direitos."

Onde fica: Rua Bar?o de Santa Helena, 101 ? Granbery

Telefone: (32) 3217-9917

Como ajudar: A organiza??o aceita doa?es em dinheiro que podem ser depositadas na Ag?ncia: 0024-8 C/C: 19.513-8, no Banco do Brasil. A institui??o mant?m campanhas mensais de arrecada??o que s?o veiculadas na p?gina do Facebook.

Centro de Acolhimento a Crian?a e Adolesc?ncia (CAIA)

Quem s?o: O Centro de Acolhimento a Crian?a e Adolesc?ncia desenvolve trabalhos voltados para crian?as e adolescentes em situa??o de risco ou que apresentem desvio de comportamento. A Organiza??o N?o-Governamental existe desde 2001 e trabalha na forma??o da cidadania e na reformula??o de comportamentos de aproximadamente 200 crian?as e adolescentes.

Onde fica: Rua Tiradentes, 746 ? Bairro Santa Helena

Telefone: (32) 3216-3500 ou 3214-0127

Como ajudar: Os interessados em ajudar, podem doar materiais escolares como: massa de modelar, canetinha hidrocor, l?pis de cor, folha de papel of?cio, al?m de brinquedo e livros de hist?ria.

Creche Arco-?ris

Quem s?o: Tudo come?ou com a ousadia de um grupo de jovens que acreditou em um futuro diferente para as crian?as do seu bairro. Eles acreditavam que com a constru??o de uma creche, muitos pais poderiam procurar empregos por saber que algu?m zelaria por seus filhos. A miss?o da creche ? atender crian?as da comunidade de Santa Luzia e adjac?ncias, de 1 a 4 anos, em situa??o de vulnerabilidade e/ou risco social, no per?odo de trabalho dos pais. O que elas fazem nesse intevalo? A defini??o veio do pr?prio presidente da institui??o: cultivam a inf?ncia, se divertem e curtem a idade mais bonita da vida.

Onde fica: Rua Francisco Henriques, 101, bairro Santa Luzia.

Telefone: (32) 3234-3072

Facebook da institui??o.

Como ajudar: Sua doa??o, ao chegar na Creche Arco ?ris, ? revertida em oportunidade de um futuro melhor para os nossos pequenos. Transforme vidas! Se voc? quer nos ajudar doando algo, entre em contato conosco.

Aldeia SOS

Quem s?o: A Aldeia SOS ? um acolhimento institucional, j? que muitas das crian?as abrigadas n?o s?o ?rf?s e sim foram retiradas de suas fam?lias por quest?o de viol?ncia social, em pequenos grupos, em casas-lares. Funciona como se fosse um condom?nio, cada casa tem uma funcion?ria, a m?e social, que cuida de pequenos grupos de crian?as. Em Juiz de Fora, a institui??o foi inaugurada em 10 de setembro de 1984. Atualmente, ela cuida de 65 crian?as, distribu?das em sete casas, sendo seis localizadas na Aldeia e uma localizada em um bairro da cidade.

Onde fica: Rua Avenida Juiz de Fora, 667 ? Bairro Grama

Telefone: (32) 3224-7240

Facebook da institui??o.

Site da institui??o.

Como ajudar: A Aldeia de Juiz de Fora precisa de material escolar, medicamentos de primeiro-socorros (que n?o t?m contra-indica??o), alimentos em geral, al?m de produtos de higiene e limpeza.

Instituto Maria

Quem s?o: O Instituto Maria ? uma organiza??o social p?blica n?o-estatal, sem fins lucrativos de direito privado, institu?da sob a forma de associa??o, que atende em regime socioeducativo, crian?as em situa??o de vulnerabilidade social. A institui??o trabalha com o m?todo Montessori que tem caracter?sticas peculiares que englobam desde a prepara??o do ambiente at? a postura da mestra dentro da sala. A institui??o atende 150 crian?as, encaminhadas pela Secretaria Municipal de Educa??o, de segunda a sexta-feira, das 7h ?s 17h.

Onde fica: Rua Rua S?o Mateus, 1001

Telefone: (32) 3232-1077

Site da institui??o.

Como ajudar: Para quem prefere ajudar com dinheiro, basta depositar no Banco do Brasil, Conta Corrente: 6297-9, Ag?ncia: 0024-8. Outras formas de ajudar ? tornando-se volunt?rio ou adquirindo um dos servi?os como: estacionamento rotativo 24h, guarda-m?veis, restaurante Sabor com Carinho e bazar.

Associa??o de Apoio a Crian?as e Idosos

Quem s?o: A Institui??o surgiu como forma de concretizar os trabalhos de assist?ncia social que vinham sendo prestados ?s fam?lias residentes em ?rea de invas?o da BR267, pr?xima ao bairro Santa L?cia. Trata-se de fam?lias carentes que moram em casas de estrutura prec?ria, sem energia el?trica e rede de esgoto.

A Associa??o focou seu atendimento em crian?as e idosos, por estarem estes segmentos em maiores condi?es de vulnerabilidade. Hoje a Institui??o tem condi?es de oferecer um atendimento que possibilite aos usu?rios reverter o quadro atual em que est?o inseridos.

Onde fica: Rua Doutor Dias da Cruz, s/n ? Bairro Nova Era

Telefone: (32) 3223-5917

Site da institui??o.

Facebook da institui??o.

Como ajudar: Doa?es materiais, como cestas b?sicas, leite, agasalhos e material escolar, podem ser feitas no local. O atendimento ? de segunda a sexta, das 9h ?s 17h.