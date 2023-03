Se voc? faz parte de alguma localizada na cidade que ainda n?o est? na rela??o abaixo, preencha o cadastro para incluirmos a sua institui??o no Portal ACESSA.com.

Instituto Bruno Vianna

Quem s?o: O Instituto Bruno ? uma entidade civil, de car?ter filantr?pico e sem fins lucrativos de Juiz de Fora (MG) e regi?o, enquadrando-se com os registros de Utilidade P?blica Estadual, Municipal e outros. Ele existe desde 2000 com o objetivo de prestar atendimento cl?nico e assist?ncia a pessoas surdocegas e com m?ltiplas defici?ncias devido ? paralisia cerebral. ? o primeiro centro de reabilita??o integrada de Minas Gerais e o ?nico da Zona da Mata Mineira que presta atendimento totalmente gratuito em diversas ?reas.

A institui??o desenvolve trabalhos na ?rea da sa?de, educa??o e assist?ncia social.

Saiba mais: Mat?ria sobre a institui??o

Onde fica: Avenida Vereador Laudelino Schettino, 100 ? Democrata

Telefone: (32) 2102-4300

Site da institui??o.

Facebook da institui??o.

Como ajudar: Fa?a doa?es de qualquer quantia ao Instituto Bruno com seguran?a pelo PagSeguro

ou preencha o formul?rio e descreva os itens que voc? deseja doar. Tamb?m existe op??o de d?bitos na conta de luz. Veja como pelo site da institui??o.

Apae

Quem s?o: A APAE ? uma Entidade filantr?pica, sem fins lucrativos, que defende e garante os direitos das pessoas com defici?ncia, colaborando para seu acesso e inclus?o em todas as pol?ticas p?blicas, tendo em vista a melhoria da qualidade de vida de seus usu?rios. A maioria das fam?lias atendidas ? carente, oriunda da cidade de Juiz de Fora e regi?o, que se mant?m basicamente atrav?s de doa?es da sociedade e da colabora??o dos pais e/ou respons?veis pelos usu?rios.

Nossa Institui??o possui equipes especializada nas ?reas: Social, Sa?de,Educa??o, Esporte e Lazer, desenvolvendo um trabalho de promo??o da qualidade devida destas fam?lias. Atualmente, a entidade presta atendimento a 593 usu?rios.

A Escola Especial Ondina Pestana funciona nos turnos da manh? e tarde, com turmas Educa??o Infantil,Ensino Fundamental e Educa??o de Jovens e Adultos ? EJA; al?m de 6 (Seis) Oficinas de Inclus?o Produtiva , e 01 (Um) laborat?rio de inform?tica.

Saiba mais: Mat?ria sobre a institui??o

Onde fica: Rua Cust?dio Trist?o, 02 - Santa Terezinha

Telefone: (32) 3224-3065

Site da institui??o.

Facebook da institui??o.

Como ajudar: Quem quiser ajudar a Apae, pode fazer doa?es pela conta da Caixa Econ?mica

Ag?ncia: 2419 Conta: 5000 22-8.

Instituto Vit?ria Vida Nova

Quem s?o: A entidade filantr?pica fornece assist?ncia social e jur?dica, al?m de prestar atendimento m?dico (cl?nico geral), fisioterapia, fonoaudiologia e psicologia. N?s atendemos cerca de 150 assistidos e 153 fam?lias cadastradas: tudo isso sem ajuda da prefeitura, governo estadual e federal. Contamos com a ajuda de um telemarketing, volunt?rios, doadores mensais e empresas solid?rias.

Saiba mais: Mat?ria sobre a institui??o

Onde fica: Rua Bernardo Mascarenhas - 1780, no Bairro F?brica

Telefone: (32) 3221-8514

Site da institui??o.

Facebook da institui??o.

Como ajudar: Quem puder ajudar, favor entrar em contato: 32-3221- 8514 ou fa?am-nos uma visita na rua Bernardo Mascarenhas, n? 1780, no Bairro F?brica, e conhe?am nossos trabalhos. Aceitamos doa?es de cestas b?sicas, cadeira de rodas, cadeira de banho, fraldas, leite e roupas.