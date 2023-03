Se voc? faz parte de alguma localizada na cidade que ainda n?o est? na rela??o abaixo, preencha o cadastro para incluirmos a sua institui??o no Portal ACESSA.com.

Lar para idosos Luiza de Marilac

Quem s?o: O Lar de Luiza de Marillac ? uma institui??o que cuida de pessoas da terceira idade onde algumas delas n?o possuem fam?lia, e por isso s?o assistidas pela institui??o.

Saiba mais: Mat?ria sobre a institui??o

Onde fica: Rua Furtado de Menezes, 47 - Bairro Furtado de Menezes

Telefone: (32) 3211-2902

Facebook da institui??o.

Como Ajudar: A institui??o recebe doa?es conforme as necessidades pontuais. Al?m disso, sempre realizam eventos para arrecada??o de verba. Entre em contato com organizadores para saber mais.

Associa??o Metodista de A??o Social de JF

Quem s?o: A Associa??o Metodista de A??o Social de Juiz de Fora (AMAS-JF) realiza atividades sociais desde 1973, mas sua contribui??o para as pessoas carentes da cidade teve in?cio bem antes, em 1930, quando ainda era classificada como Comiss?o de A??o Social.

A associa??o tem como carro chefe o aux?lio a idosos. Atendimento a gestantes e o projeto Um dia com Jesus, parceira com as igrejas. Outro projeto oferecido ? o de Servi?o de Conviv?ncia e Fortalecimento de V?nculo, que s?o encontros semanais com atendimentos da psic?loga e oficinas de culin?ria e artesanato. Os assistidos podem se inscrever diretamente na institui??o ou s?o encaminhadas pelos CRAS de Juiz de Fora.

Saiba mais: Mat?ria sobre a institui??o

Onde fica: Rua Marechal Deodoro, 700 - Centro

Telefone: (32) 3211-2811

Como Ajudar: A associa??o aceita qualquer tipo de doa??o como roupas, cal?ados, alimentos, m?veis, que podem ser entregues na sede de segunda a sexta-feira, das 12h ?s 18h.

Funda??o Esp?rita Jo?o de Freitas

Quem s?o: Temos por objetivo divulgar o trabalho feito pela Funda??o Esp?rita Jo?o de Freitas, h? 80 anos para terceira idade que necessita de amparo. Divulgaremos aqui as atividades realizadas pela casa e por suas equipes de volunt?rios em prol dos residentes. Divulgaremos tamb?m o trabalho realizado na Evangeliza??o da crian?a atrav?s de nossa Escola de Evangeliza??o Esp?rita Yvonne do Amaral Pereira, nossa grupo de estudos para mocidade, Mocidade Esp?rita Esperan?a nosso grupo semanal de estudos Manoel Philomeno de Miranda,que existe h? mais de 40 anos, que tem por objetivo a evangeliza??o do idosos esp?ritas e simpatizantes.

Saiba mais: Mat?ria sobre a institui??o

Onde fica: Rua S?o Mateus, 1350

Telefone: (32) 3232-1279

Site da institui??o.

Facebook da institui??o.

Como ajudar: Voc? pode ser volunt?rio em nossa Funda??o nas diversas atividades que desenvolvemos. Caso queira fazer contribui??o financeira, pode doar na recep??o da sede ou depositar qualquer import?ncia em uma de nossas contas banc?rias. Saiba mais pelo site.