Se voc? faz parte de alguma localizada na cidade que ainda n?o est? na rela??o abaixo, preencha o cadastro para incluirmos a sua institui??o no Portal ACESSA.com.

Agente Pastoral dos Negros

Quem s?o: Combater o racismo e resgatar a import?ncia da cultura negra na hist?ria do Brasil s?o alguns dos objetivos da entidade Agentes de Pastoral Negros. O grupo foi criado em 1983 a partir das Comunidades Eclesiais de Base, em Belo Horizonte, e hoje possui representa??o em 14 estados do pa?s e em dezenas de cidades - Juiz de Fora entre elas, atrav?s do grupo Irmandade Ax?.

Saiba mais: Mat?ria sobre a institui??o

Onde fica: Bar?o Retiro, 388. O telefone ? o (32) 3215 1739.

Como ajudar: A unidade local dos Agentes de Pastoral Negros se auto-sustenta atrav?s de venda de rifas, promo?es, sorteios, festas e doa?es. Como destacou o presidente da institui??o, toda ajuda ? bem-vinda, principalmente finaceira. Entrega de doa?es no local.

Centro de Refer?ncia da Cultura Negra

Quem s?o: O Centro de Refer?ncia da Cultura Negra - Cerne surgiu para ser exatamente o que seu nome prop?e: um centro de organiza??o de id?ias, que canalize as informa?es e a riqueza da cultura negra. Mais que id?ias e reflex?es, o Cerne trabalha com a pr?tica; e com a cren?a de que a?es podem mudar o panorama de discrimina??o presente.

O Centro possui pojetos na ?rea da educa??o, como o cursinho Pr?-Vestibular, ciclos de palestras de debatam o racismo e a cultura negra, e diversas outras a?es em bairros e pontos espec?ficos que discutam a inser??o do negro na sociedade

Saiba mais: Mat?ria sobre a institui??o

Onde fica: Avenida Rio Branco, 2555/sala 906. O telefone ? o (32) 3233 - 3347

Como ajudar: Como ajudar: Centro de Refer?ncia da Cultura Negra recebe doa?es em forma de dinheiro ou de volunt?rios que queiram participar dos projetos que a institui??o realiza.