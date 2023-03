Se voc? faz parte de alguma localizada na cidade que ainda n?o est? na rela??o abaixo, preencha o cadastro para incluirmos a sua institui??o no Portal ACESSA.com.

ONG Apar

Quem s?o: A ONG APAR visa atender, exclusivamente, mulheres dependentes qu?micas atrav?s de t?cnicas que transcendem a medicina tradicional. Trata-se de terapias que estimulam a auto-estima das dependentes, com trabalhos de capacita??o visando ? reinser??o dessas mulheres no meio social.

A entidade conta com m?dico, psic?logo, fisioterapeuta, nutricionista, assistente social, al?m do apoio de profissionais da ?rea administrativa, jur?dica e de comunica??o que contribuem com todo o respaldo para o crescimento da ONG.

Saiba mais: Mat?ria de arquivo sobre a institui??o

Onde fica: Rua Luiz dos Santos, 4700 - Parque das Samambaias

Telefone: (32) 3231-1671 / 9 8814-1011

Site da institui??o.

Como ajudar: Para ajudar os projetos, as doa?es em dinheiro podem ser feitas pela conta da Associa??o Projeto Amor e Restaura??o (APAR) Ag?ncia: 2995-5 e Conta Corrente: 49000-8