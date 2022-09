Unsplash - Óculos Masculino

Há alguns anos, usar óculos era sinônimo de um problema não só de visão, como também de estilo. Dificilmente era possível encontrar modelos de óculos de grau masculinos que combinassem com todos os estilos e, acima de tudo, não criasse aquele estereótipo do nerd/professor.



Não que isso seja um problema, porém, nem todos se identificam com esse perfil, e como um acessório que será utilizado diariamente, os óculos precisam combinar com o estilo de vida do homem.



Hoje, ao contrário disso, o cenário mudou completamente. É possível observar exemplos de atletas, como astros da NBA e do futebol, homens de negócios, e até estrelas de cinema que se apropriaram do item e o colocaram de vez no mercado da moda.



Um par de óculos escolhido da maneira certa dá a você uma aparência elegante que nem mesmo um relógio de pulso de luxo pode pagar! A seguir, listamos três dicas infalíveis para você escolher seus óculos masculinos que vão elevar toda a sua aparência.



Escolha óculos que acentuem o formato do seu rosto



Como regra geral, não escolha armações que combinem perfeitamente com o formato do seu rosto. Se você tem um rosto quadrado, não compre óculos quadrados, se você tem um rosto redondo, não compre óculos redondos e assim por diante. Em vez disso, escolha óculos que equilibrem e acentuem o formato do seu rosto.



Combine seus óculos com seu traje diário



Depois de encontrar um formato de moldura que destaque seu rosto, você precisará selecionar um material, cor e padrão que complementam seu guarda-roupa também.



Nessa hora, é importante levar em consideração a sua rotina para acertar tanto na questão da durabilidade, quanto na harmonização com seu estilo. Quem tem um trabalho mais formal, por exemplo, pode optar por modelos mais clássicos, enquanto aqueles mais esportivos podem apostar nas versões mais fashionistas.



Se você está comprando seu primeiro par de óculos, a recomendação é usar preto brilhante ou fosco, afinal, é a cor mais versátil que existe e facilitará a combinação de seus óculos com suas roupas.



Depois de garantir armações versáteis de uso diário, você pode começar a comprar cores e padrões mais diferentes que você pode jogar na produção de vez em quando.



Considere para quais atividades você usará óculos



A última coisa a considerar ao selecionar óculos é o tipo de atividade para as quais você normalmente os usará. Se seus óculos são apenas para o tempo gasto na frente de um computador e dirigindo à noite, não importa o que você escolher - então opte por aquelas armações mais básicas, sofisticadas e elegantes.



Mas, se você planeja usar seus óculos em movimento e durante todo o dia, escolha algo leve e confortável que fique em seu rosto e se mova com você. Para algo durável e leve, a indicação são as armações de acetato.



