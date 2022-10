SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os Correios vão começar a considerar o sábado como dia útil para entrega de Sedex nas modalidades 10 (pedidos feitos na véspera com entrega até as 10h do dia seguinte) e 12 (entrega até meio-dia do dia seguinte ao pedido). As mudanças valem para as principais cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná.

A estatal anunciou a novidade nesta quarta-feira (5), durante apresentação para empresas do varejo online, em São Paulo. O objetivo é fechar novos contratos para a Black Friday, principal data do comércio nacional, que acontece na última sexta-feira de novembro (25).

"Neste ano, vamos ter a maior Black Friday de todos os tempos, a Black Friday de milhões", afirmou o presidente dos Correios, Floriano Peixoto, que participou do evento na capital paulista.

A Folha de S.Paulo apurou que a estatal perdeu espaço entre as grandes varejistas na entrega de encomendas nos últimos anos. O Mercado Livre, por exemplo, maior operação de comércio eletrônico do país, usa os Correios para menos de 5% das suas entregas; 95% das encomendas são entregues pela própria rede de logística do Mercado Livre. Em 2017, era o contrário: 95% das entregas do site eram pelos Correios.

O anúncio desta quarta procura resgatar a confiança na agilidade dos Correios em atender uma data fundamental para as vendas de fim de ano.

Neste sentido, a estatal também anunciou um investimento de R$ 320 milhões na renovação da frota, com a compra de 4,8 mil novos veículos. Ao todo, a companhia tem 23 mil veículos.

Outra novidade foi a redução do prazo de entrega de 5 dias para 1 em mais de 17 mil trechos operados pelos Correios. De acordo com Peixoto, nas principais praças, houve ainda redução de preços.

O Sedex Hoje, com entregas no mesmo dia, que atendia apenas a capital paulista, agora também funciona em Curitiba e Belo Horizonte. A expectativa é chegar a mais 12 cidades até o fim do ano.

No fluxo de encomendas vindas do exterior, a estatal procurou melhorar os prazos de entrega, reduzido para aproximadamente oito dias após a liberação do produto pelos órgãos fiscalizadores de importação.

A empresa promete manter todos esses prazos de entrega durante a Black Friday 2022 e destaca como ponto forte sua ampla rede de agências ?de mais de 11 mil postos em 5.570 cidades do país? com a solução de retirada ou postagem de mercadorias para logística reversa.