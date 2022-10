Divulgação Inter Construtora - Condomínio 'Reserva Bandeirantes' é uma das cobras entregues em Juiz de Fora com 480 unidades

O Ranking Nacional da Construção Imobiliária em 2022, em sua 51ª edição, foi publicado pela Revista “O Empreiteiro" em outubro e traz a Juiz-Forana Inter Construtora na 19ª Colocação, sendo a única empresa da Zona da Mata a constar no levantamento, que também inclui as mineiras MRV (1º), Direcional Engenharia (4º), Patrimar Engenharia (10º) e BRZ Empreendimentos (13º).

A empresa figura também na 13ª colocação entre as maiores de acordo com o Ranking INTEC das 100 Maiores Construtoras do Brasil, com Receita Operacional Bruta de R$453.880.000. A Inter emprega cerca de 900 trabalhadores diretos nos municípios em que atua, não só Juiz de Fora, mas também, Uberaba e Uberlândia, em Minas Gerais, e São José dos Campos e São José do Rio Preto, em São Paulo.

Com uma história de 14 anos em Juiz de Fora, conforme o vice-presidente da Inter Ednilson Almeida, a relação da empresa com a cidade e a região é muito forte. “Dois terços da nossa mão de obra é local, assim como valorizamos muito a cadeia de fornecedores locais.

A construção civil é um setor muito importante para a economia de Juiz de Fora, e temos muito orgulho de representar a Zona da Mata no ranking das maiores empresas da construção civil do país.”

Para Ednilson, o resultado é fruto de um planejamento estratégico realizado há dez anos. “Identificamos a demanda crescente no setor de habitação para a população. Investimos em expansão geográfica para Uberlândia e Uberaba, no Triângulo Mineiro, e também no interior de São Paulo, nas cidades de São José do Rio Preto e São José dos Campos.”

A Inter Construtora atua no desenvolvimento de empreendimentos imobiliários de médio e grande porte com foco no segmento de baixa renda no Brasil (Programa Casa Verde e Amarela), trabalhando também com clientes que se enquadram no financiamento imobiliário pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). Integra o Grupo Inter, do qual fazem parte também a Seven Incorporadora, a Slot Urbanismo, a HI Holding e Participações SA, Zhip House e a InterMalls.

Em 2017 a empresa obteve registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Logo no ano seguinte, foi listada na B3, Bolsa de Valores, e iniciou suas operações no Triângulo Mineiro (MG). Em 2019, extrapolou os limites de Minas e lançou empreendimentos também em São Paulo.

Crescimento mesmo na pandemia

As dificuldades econômicas provocadas no período de pandemia da Covid-19, , a Inter Construtora obteve bom desempenho no primeiro semestre de 2022. Foram lançadas 631 unidades, com valor geral de vendas (VGV) de R$121 milhões e ticket médio de R$ 191,9 mil, o que significa um aumento de 25% em relação ao ticket médio obtido no mesmo período de 2021.

De janeiro a julho, o lucro bruto ajustado atingiu R$76,4 milhões, com margem bruta ajustada de 27,9%. A companhia ainda obteve recorde histórico de sua receita operacional líquida (ROL) de R$274 milhões no período, valor 22% superior ao primeiro semestre do ano anterior. No segundo trimestre de 2022, houve aumento de 9% no ticket médio se comparado ao primeiro trimestre. Em relação ao segundo trimestre deste ano, destaque para o recorde histórico de R$155 milhões no ROL, 28% a mais que o obtido no primeiro trimestre de 2021.