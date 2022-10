SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Da família fundadora da Localiza, os empresários Salim Mattar, Antônio Cláudio Brandão Resende e Flávio Brandão Resende doaram R$ 3 milhões para a campanha de reeleição de Bolsonaro (PL) no 2° turno.

Foi a primeira doação de Salim Mattar para a campanha de Bolsonaro neste ano, com R$ 1,8 milhão registrado pelo relatório do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) no último dia 13.

Ex-secretário de Desestatização do atual presidente, Mattar já era um dos maiores doadores pessoa física no 1° turno, com recursos distribuídos para candidatos a governos e deputados. Ao todo, o empresário repassou R$ 5,8 milhões neste ano.

Um dos grandes apoiadores de Bolsonaro desde 2018, Mattar elevou o tom contra o PT nas redes sociais nos últimos dias. Em suas publicações, ele se refere a Lula como ex-presidiário, diz que o TSE faz censura e que a economia vai muito bem.

Antônio Cláudio e Flávio, detentores de 7% das ações da Localiza, segundo relatório da B3, doaram R$ 600 mil cada um. Esse é o único registro de doações dos dois nos sistemas do TSE.