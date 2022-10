SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A projeção de vendas do IDV (Instituto para Desenvolvimento do Varejo) para os próximos meses, que vai ser divulgado nesta quinta (20), aponta queda de 1,1% em outubro nos cálculos que descontam o IPCA.

Em novembro, a projeção é de um recuo de 0,5%, e em dezembro, de 3,2%, em relação aos mesmos meses do ano anterior.

Segundo o IDV, o mês de setembro também trouxe queda de 1,7% na comparação anual, em termos reais.

No recorte do índice antecedente de vendas por setores, os produtos de compra não cíclica, como móveis e eletrodomésticos, apontam queda de 2%, e o material de construção, recuo de 6%.

Já os mercados de compra cíclica apresentam variação positiva, como produtos farmacêuticos e beleza (21%), vestuário (10%), alimentos (7%) e outros artigos (22%), conforme os números do IDV, que reúne redes como Arezzo, Bob's e Carrefour.

Jorge Gonçalves Filho, presidente do IDV, afirma que alguns fatores podem influenciar o varejo nos próximos meses, como "instabilidade politica em razão do 2º turno da eleição presidencial, a redução de impostos em diversas categorias de produtos e a combinação da Copa do Mundo com datas sazonais tradicionais, como a Black Friday e a Cyber Monday".