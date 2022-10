SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os beneficiários do Auxílio Brasil que tiveram o empréstimo consignado cancelado ou estão com o pedido em processamento há mais de dois dias úteis devem fazer uma nova solicitação no aplicativo Caixa Tem ou procurar uma lotérica, um correspondente Caixa Aqui ou uma agência do banco, informou a Caixa.

As orientações com o passo a passo completo foram fornecidas pela Caixa em vídeo divulgado nesta segunda-feira (24), mesmo dia em que o banco público retomou a concessão dos empréstimos para beneficiários do programa social.

Na sexta-feira, a Caixa suspendeu as liberações de empréstimos e informou que faria uma manutenção programada no sistema. A decisão de bloquear as operações foi anunciada após uma explosão de acessos nos canais de atendimento da Caixa e uma disparada em reclamações de beneficiários.

Segundo relatos à reportagem da Folha de S.Paulo e nas redes sociais, falhas no sistema do banco teriam gerado o cancelamento sistêmico de contratos, mesmo para quem atende os critérios exigidos. Também há os casos em que o pedido é feito, mas a resposta não sai e a solicitação fica apenas "em processamento".

Se o empréstimo foi negado porque o beneficiário não atende às regras do programa, há casos em que é possível conseguir o crédito após regularizar o cadastro. Porém, se o benefício é pago a menos de três meses, o cidadão terá que aguardar e só poderá ter acesso ao crédito após três depósitos do auxílio.

COMO CONSULTAR O PEDIDO DE EMPRÉSTIMO DO AUXÍLIO BRASIL PELO CAIXA TEM

- Acesse o aplicativo Caixa Tem

- Na primeira tela, acesse a opção "Consignado Auxílio"

- Depois, vá em "Ver os meus contratos"

- Na próxima tela, no canto direito superior, aparece a situação dos contratos

- O empréstimo pode estar em processamento, aprovado ou cancelado

O QUE FAZER SE O EMPRÉSTIMO DO AUXÍLIO BRASIL ESTÁ EM PROCESSAMENTO

- Quer dizer que o pedido de empréstimo está em análise. A Caixa promete dar uma resposta em até dois dias úteis

- Se o pedido está em processamento há mais de dois dias úteis e a resposta ainda não saiu, é preciso fazer novo pedido pelo Caixa Tem ou procurar uma lotérica, correspondente Caixa Aqui ou agência do banco

O QUE FAZER SE O EMPRÉSTIMO DO AUXÍLIO BRASIL FOI CANCELADO

- O primeiro passo é confirmar se atende as regras para conseguir o empréstimo

- Se for o caso, faça um novo pedido

- Se mesmo assim não der certo, procure uma agência da Caixa, lotérica ou correspondente Caixa Aqui

PRINCIPAIS MOTIVOS PARA O EMPRÉSTIMO SER CANCELADO

- CPF com problema na Receita Federal: é necessário regularizar a pendência no órgão

- Não ter atendido a convocação do Ministério da Cidadania: é preciso regularizar a situação nos locais de atendimento

- Ainda não ter recebido três parcelas do benefício: será preciso aguardar os três pagamentos para só depois poder pedir o crédito

- Não receber o benefício em conta: será preciso atualizar o cadastro no CadÚnico para abrir a conta. Só depois de receber o primeiro auxílio na nova conta será possível pedir o crédito

- Auxílio Brasil com previsão de acabar

COMO FAZER NOVO PEDIDO DO EMPRÉSTIMO DO AUXÍLIO BRASIL

NO CAIXA TEM

- Acesse o Caixa Tem e vá em "Consignado Auxílio", depois em "Simular" e "Contratar"

- Siga as orientações que aparecem na tela e conclua um novo pedido

EM UMA LOTÉRICA

Apresente seu RG e CPF originais e cartão do Auxílio Brasil ou da sua conta onde o benefício é pago

EM UM CORRESPONDENTE CAIXA AQUI OU EM UMA AGÊNCIA DA CAIXA

Apresente RG e CPF originais e um comprovante de endereço (como conta de água, luz e telefone)

AS PRINCIPAIS REGRAS DO AUXÍLIO BRASIL

- Taxa de juros: não pode ser superior a 3,5% ao mês. A Caixa cobra taxa de juros de 3,45% ao mês

- Valor do desconto mensal: na Caixa varia de R$ 15 a R$ 160

- Prazo máximo: o empréstimo pode ser parcelado em até dois anos

- Documentos exigidos: RG ou carteira de motorista e CPF

- A prestação máxima é de R$ 160, que corresponde a 40% do benefício permanente, de R$ 400

- O empréstimo pode ser parcelado em até 24 meses

- A parcela mínima é de R$ 15, variando conforme o valor do crédito liberado

QUEM PODE PEDIR O DINHEIRO

- Os clientes devem estar com o benefício ativo e recebendo há mais de 90 dias

- O responsável familiar cadastrado no Auxílio Brasil precisa autorizar o empréstimo e o desconto no benefício

- Será preciso autorizar a instituição financeira a ter acesso a informações pessoais e bancárias

- O beneficiário terá que assinar um questionário com orientações de educação financeira

- O governo não poderá ser responsabilizado se o empréstimo não for pago ao banco

O QUE BANCOS E FINANCEIRAS NÃO PODEM FAZER

- Não há cobrança de TAC (Taxa de Abertura de Crédito) e outras taxas administrativas

- Não podem ligar para oferecer o consignado. Não é permitido qualquer tipo de marketing ativo para convencer o beneficiário a aderir ao crédito

- Não pode haver prazo de carência para o empréstimo começar a ser descontado do benefício