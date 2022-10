SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ex-presidente do Credit Suisse no Brasil, José Olympio Pereira foi contratado pelo Grupo Safra para presidir o Banco J. Safra a partir de janeiro de 2023. O banco passará a concentrar a área de atacado, com o atendimento a grandes clientes e as operações de banco de investimentos e private banking do Safra.

José Olympio trabalhou por 18 anos, até o final de 2021, no banco suíço -que hoje enfrenta uma crise financeira em escala global. Está no mercado financeiro desde 1985, quando iniciou sua carreira no Banco Garantia.

"O Safra ocupa uma posição única no mercado. Tem uma presença forte entre as grandes empresas e grandes clientes há muitos anos. A marca Safra é sinônimo de tradição e segurança, tem uma história de mais de 180 anos", afirmou José Olympio em nota.

O banqueiro foi um dos signatários do manifesto em defesa da democracia, em julho de 2022, em meio aos ataques do presidente Jair Bolsonaro (PL) contra o processo eleitoral e as urnas eletrônicas.