SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um bloqueio de via realizado por caminhoneiros em Sidrolândia (63 km de Campo Grande), no Mato Grosso do Sul, terminou em tiros na presença da Polícia Rodoviária Federal.

Um homem que dirigia um carro tentou passar pelo bloqueio e, ao ser impedido pelos presentes, disparou tiros. Caminhoneiros e policiais saíram correndo após os disparos.

Segundo relatos obtidos pela reportagem, o homem disse que se sentia prejudicado e que seria atacado por manifestantes se não atirasse.

Caminhoneiros têm bloqueado estradas e rodovias nesta segunda-feira (31), em protesto contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Parte da categoria apoiava a candidatura de Jair Bolsonaro (PL).

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) registrou nesta segunda (31), até o momento, 140 pontos de bloqueios ou aglomerações em vias de 18 estados e do Distrito Federal.