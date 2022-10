SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A norte-americana Karly Blackburn mostrou criatividade para buscar um emprego. A moradora da Carolina do Norte enviou à Nike um bolo em que a decoração principal era o seu currículo, segundo a emissora KGW8, dos EUA.

A história viralizou no Linkedin e a mulher de 27 anos explicou que, apesar de a Nike não estar contratando para nenhum cargo atualmente, ela decidiu enviar a encomenda à empresa no dia 8 de setembro, quando ocorre o "Just Do It Day", inspirado no famoso slogan da marca.

"Eles não estão contratando atualmente para nenhum cargo nessa equipe, mas eu queria encontrar uma maneira de a equipe saber quem eu era. Que melhor maneira do que enviar um bolo para um dia de festa?", escreveu ela no LinkedIn.

Karly, que foi demitida recentemente de seu último emprego, passou a desejar uma vaga na Nike e, por isso, encomendou o bolo e contratou uma motorista de aplicativo para auxiliar na missão, Denise Baldwin.

"Eu sabia que chegar às pessoas pelo grande campus da Nike era difícil, especialmente durante uma festa gigante, com várias pessoas. Falei com a motorista ao telefone e ela me disse: 'Karly, eu sei que isso é importante para você, e farei o que for preciso para levar esse bolo aonde ele precisa estar'", relatou.

Denise deveria deixar o bolo na recepção, mas ela insistiu para que a sobremesa e o currículo chegassem exatamente à pessoa certa.

Blackburn disse no LinkedIn que sua missão peculiar fez sucesso e além de conseguir contato com contratantes da Nike, também já tem algumas reuniões futuras em sua busca de emprego.

"Agora que isso aconteceu, há um monte de empresas que estão interessadas em que eu faça o processo seletivo. No momento, estou apenas tentando descobrir onde me encaixo", comemorou ela.