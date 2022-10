SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A 13ª edição da BGS (Brasil Game Show), o maior evento de videogames do Brasil, começa nesta quinta-feira (6) após dois anos de adiamentos por conta da pandemia de Covid-19.

A feira acontece entre os dias 6 e 12 de outubro, no Expo Center Norte, zona norte de São Paulo.

Em 2019, a última realizada de forma presencial, a BGS reuniu cerca de 326 mil pessoas ao longo de cinco dias, de acordo com a organização. Este ano o evento tem, pela primeira vez, sete dias de duração.

PlayStation e Nintendo, duas das grandes empresas de games do mundo, vão ter estandes nesta edição. A Xbox Brasil disse em agosto que não participaria. Twitch e YouTube Gaming, plataformas de transmissão ao vivo de jogos, também terão locais dedicados.

Diferente de 2019, a 13ª BGS tem menos figuras conhecidas da indústria. Naquele ano, a feira recebeu Hidetaka Miyazaki, criador de "Dark Souls", e o trio de atores que interpretam os protagonistas de "GTA V", Steven Ogg, Shawn Fonteno e Ned Luke.

Este ano, a lista de convidados está repleta de influenciadores, streamers, youtubers e atletas de esports. Contudo, o evento também confirmou a presença de Takashi Iizuka, diretor da Sonic Team, responsável pelos jogos do Sonic, e Takayuki Nakayama, diretor da franquia de luta "Street Fighter".

Quem comprou ingressos para a 13ª BGS nos lotes de 2020 ou de 2021 têm entradas garantidas e direito a alguns benefícios, como acesso separado ao evento, descontos em lojas parceiras e conteúdo adicional.

Além disso, para esses clientes, o valor de novos ingressos permanece o mesmo do momento da compra nos anos anteriores.

As vendas de ingressos do evento estão no 5º lote e custam a partir de R$ 99,50 (meia entrada). O único dia sem ingressos disponíveis é sábado (8).

Têm direito à meia-entrada pessoas que doarem 1 kg de alimento não perecível, idosos com mais de 60 anos, pessoas com deficiência, estudantes e clientes OuroCard do Banco do Brasil, patrocinador do evento.

Em 2021, a BGS foi adiada em agosto, dois meses antes da data em que o evento seria realizado. Em 2020, a feira promoveu dois dias de lives em outubro, com influenciadores da área, campeonatos de eSports e apresentação de cosplayers.

Brasil Game Show 2022

Quando: De quinta (6) a quarta-feira (12), das 13h às 21h

Onde: Expo Center Norte

Endereço: Rua José Bernardo Pinto, 333 ? Vila Guilherme, São Paulo-SP

Quanto: A partir de R$ 99,50 (meia entrada). Ingressos disponíveis no site do evento (https://www.brasilgameshow.com.br).