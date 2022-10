SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) atualizou nesta terça-feira (4) a tabela com os dados de consumo de combustível referentes a veículos lançados no Brasil em 2022.

Dessa vez, a lista do Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular traz as médias de 743 modelos ou versões de carros de passeio e comerciais leves disponíveis no mercado, produzidos por 33 montadoras diferentes.

A atualização contempla modelos como Fiat Fastback, Peugeot 208 com motor 1.0 aspirado e a versão híbrida plug-in do Caoa Chery Tiggo 8 Pro, já adequados aos novos limites de emissões impostos pelo Proconve L7 -a nova fase do Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores- que passaram a vigorar no começo deste ano.

O ranking que você confere a seguir traz dez carros que chegaram recentemente ao mercado brasileiro e qual é o respectivo gasto de combustível.

A lista traz a motorização mais eficiente de cada modelo, quando há mais de uma disponível.

COMO É FEITA A AVALIAÇÃO DO INMETRO

O PBE mede o consumo energético em MJ/km (megajoules por quilômetro) e também em km/l dos modelos comercializados aqui.

Ou seja, avalia o gasto necessário de energia para determinado automóvel se locomover.

Quanto menor for o gasto a cada km rodado, mais eficiente será determinado automóvel.

A medição segue teste padronizado de consumo, em condições controladas, atribuindo nota que vai de "A", para os modelos mais eficientes, até "E", para os menos eficientes.