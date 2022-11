SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O estado da Bahia tem no início da tarde desta terça-feira (1º) três pontos bloqueados na BR-101, principal rodovia junto ao litoral do estado. Os três trechos bloqueados ficam na região sul do estado, na altura das cidades de Itabela, Itamaraju e Camacã, e são resultado de manifestações de caráter golpista contra o resultado das eleições presidenciais.

Outros três trechos de estradas foram liberados pela Polícia Rodoviária Federal nesta terça nas cidades de Eunápolis, Teixeira de Freitas e Ubaitaba. Nesta última, a via foi bloqueada com pneus e com terra. Uma carreta que estava despejando terra para fechar a via tombou na beira da estrada e segue no local.

Na segunda-feira (31) houve bloqueios nas proximidades das cidades de Feira de Santana, Vitória de Conquista e Luís Eduardo Magalhães, causando congestionamentos. Todos os trechos já foram liberados.