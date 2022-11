SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Mesmo após decisões judiciais para a desobstrução de rodovias, o estado do Pará ainda conta com 26 pontos de bloqueio em nove rodovias federais, devido à manifestações antidemocráticas, contrárias ao resultado das eleições do último domingo (30).

Os atos são realizados por apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), contra a derrota dele nas urnas para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), no fim da manhã desta terça (1º), o estado possuía 16 pontos com interdição total das vias e outros dez pontos com bloqueio parcial.

A PRF afirmou que durante a noite houve um aumento do número de manifestações. Pela manhã as ações de monitoramento e liberação parcial das vias foram intensificadas e seguem em andamento.