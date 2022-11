BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - A apresentadora de TV e chef de cozinha Bela Gil foi nomeada para integrar o núcleo técnico do governo de transição de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

Ela é filha do cantor e compositor Gilberto Gil e ficou conhecida por militar em favor de uma alimentação saudável. Bela Gil comanda o programa Bela Cozinha, na GNT. A nomeação para o grupo foi assinada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin .

Bela Gil integrará a mesma equipe que a senadora e candidata a presidente neste ano Simone Tebet (MDB).

Bela Gil apoiou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desde o início da campanha.

Em fevereiro, o petista e a sua noiva, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, participaram de um almoço organizado pela apresentadora. O encontro reuniu especialistas e representantes de movimentos sociais para falar sobre alimentação e a fome do país.

Na ocasião, Bela recebeu os convidados em seu restaurante Camélia Òdòdó, na Vila Madalena, em São Paulo. Entre os presentes estavam o economista Walter Belik, um dos criadores do Fome Zero, o conselheiro da ONG Gastromotiva Georges Schnyder e o diretor nacional do MST (Movimento Sem Terra), João Paulo Rodrigues.

Na época, Lula afirmou em suas redes sociais que melhorou seu discurso sobre alimentação. "Não falo só do pessoal voltar a comer churrasco, mas também do pessoal vegetariano, que não come carne, poder comer uma boa salada orgânica", escreveu o petista.