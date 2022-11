SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a alta do preço dos carros novos nos últimos anos, o modelo de carro por assinatura vem ganhando espaço e oferece cada vez mais opções. Montadoras, concessionárias, locadoras, seguradora e startups estão investindo nesse serviço e disputando os motoristas.

Neste modelo, em vez de comprar o carro, o cliente faz uma assinatura por um período a partir de um ano. As mensalidades costumam incluir, além do veículo, as despesas com seguro, impostos, revisões e manutenções programadas.

É possível assinar desde carros 1.0 manuais até modelos esportivos blindados e furgões. Veja um comparativo das opções ao final da reportagem.

As mensalidades de modelos populares, como Renault Kwid e Fiat Argo ficam entre R$ 1.400 e R$ 2.100. O preço de um mesmo carro pode variar bastante de um serviço para o outro. O tempo mínimo de contrato costuma ser de 12 meses. Quanto mais longo, menor a mensalidade.

Analistas financeiros calculam que assinatura custa menos que compra

Analistas financeiros apontam que a assinatura traz mais vantagens porque o cliente deixa de perder dinheiro com juros e depreciação. E também não fica com patrimônio imobilizado: em vez de colocar R$ 100 mil na compra de um carro à vista, a pessoa pode investir o dinheiro e ter rendimentos, por exemplo.

"No geral, o modelo de assinatura é em média 40% mais barato que financiar o mesmo veículo e 14% mais barato que adquiri-lo à vista (considerando contratos com duração de 24 meses)", aponta um relatório do banco BTG Pactual.

O BTG considera que o mercado de locação está em estágio inicial no Brasil e que tem grande potencial de expansão, especialmente no setor de PME (Pequenas e Médias Empresas) e de pessoas físicas.

Dados da ABLA (Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis) indicam que o mercado de assinatura de veículos no país já abrange 106 mil veículos. Entre 2014 e 2019, em média foram vendidos 2.5 milhões de carros por ano no Brasil.

A Porto Seguro, por exemplo, teve 76% de crescimento de receita, e 26% de aumento de frota, em sua divisão de assinaturas no serviço no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2021. A frota atual supera 14 mil veículos.

"Iniciamos em 2016. Desde então, o crescimento tem sido constante. A demanda tem superado nossas expectativas, principalmente em períodos mais recentes", diz Gustavo Fehlberg, responsável pelo serviço na Porto.

"O número de assinantes do Movida Zero KM cresceu 40% em 2022 na comparação com o mesmo período de 2021", diz Felipe Zogbi, diretor-executivo do serviço. "A estimativa é que a modalidade continue com esse ritmo de crescimento em 2023. Apenas o Estado de São Paulo representa cerca de 60% do total de clientes."

"Este ano teve um saldo muito positivo na locação de veículos em geral. As pessoas voltaram a sair de casa e viajar", diz David Silva, diretor comercial da Livre, ligada à locadora Unidas. "Com a retomada dos eventos e atividades comerciais, a demanda está cada vez mais aquecida."

"O preço dos carros novos subiu muito depois da pandemia. Antes, modelos como HB20 custavam R$ 50 mil, R$ 55 mil. Hoje estão na faixa de R$ 75 mil a R$ 80 mil. Mas o preço das assinaturas se manteve mais ou menos estável, o que gera vantagem ao consumidor", avalia Carlos Castro, CEO da Super Rico, uma plataforma de planejamento financeiro.

Castro fez um comparativo com a aquisição de um HB20 1.0 manual zero km, no valor de R$ 79.481. Após um ano, o consumidor teria desembolsado ao todo R$ 89 mil, incluindo os gastos com seguro, taxas, revisão e depreciação. Ao alugar, o gasto total seria de R$ 22.788.

Além da questão financeira, uma das principais vantagens do serviço é não precisar lidar com várias burocracias que envolvem ter um automóvel, como escolher um seguro, pagar impostos, fazer revisões e negociar a compra e a venda do veículo.

"Outro dia, tive um problema no câmbio, acionei a Turbi e me trouxeram outro carro rapidamente, no lugar onde estava", conta o economista Jonatha Mendes, 37. Ele usa carros de locadoras há três anos e disse que teve alguns perrengues. "Tem vez que você faz o cadastro todo, chega para retirar e falam que faltam coisas", conta.

"Quando eu tinha carro eu não olhava os prazos e perdia as revisões. Agora me avisam", comenta Aline Amaral, 36, empresária. Ela fez um contrato com a For You Fleet para ela e para outros funcionários de sua empresa. "Queria ter muitas opções de escolha, e encontrei."

"As locadoras conseguem obter carros a preços menores que os clientes comuns porque compram em grande quantidade e possuem isenções fiscais", diz André Campos, CEO da For You Fleet.

Criada há dois anos, a empresa não tem frota própria: quando um cliente faz um pedido, a empresa compra o veículo em concessionárias ou fabricantes e o disponibiliza em alguns dias. A tática ajuda a reduzir o prazo de entrega, que pode superar 50 dias ao fazer o pedido em montadoras e locadoras.

"Em uma locadora, o prazo de entrega seria de cinco a oito meses. Eu poderia usar um outro carro enquanto isso, mas seria seminovo. Preferi fechar com a Porto Seguro, que entregava em menos de dez dias", comenta José Cyrillo Neto, 32, advogado que assinou um automóvel neste ano.

SP tem mais de dez empresas de carros por assinatura

A reportagem analisou mais de dez opções de carro por assinatura e encontrou condições bastante parecidas. Os pacotes incluem gastos com seguro, impostos e taxas e geralmente permitem contratação online. O carro pode depois ser retirado em uma loja ou entregue na casa do assinante. O pagamento é feito via cartão de crédito ou boleto.

Todos os serviços colocam cota de quilômetros para rodar por mês, a partir de 500 km. Se o cliente usar além do combinado, paga taxa extra. O saldo não usado no mês geralmente pode ser consumido nos meses seguintes, o que dá alguma flexibilidade.

A maioria das marcas permite cadastrar condutores adicionais, que também poderão dirigir o veículo. Alguns serviços, como a Flua! e o da Porto Seguro, incluem manutenção residencial, para resolver pequenos problemas, como vazamentos.

Os pacotes costumam incluir revisões e trocas programadas, como de óleo. Mas danos causados ao veículo, como batidas e acidentes, ficam por conta do cliente, que precisa pagar a franquia do seguro se for necessário.

Todas as opções consultadas vetam o uso do veículo para fazer corridas por aplicativo, como Uber e 99. Há outros planos para este fim. E, em vários casos, o cliente pode optar por comprar o veículo ao final do período, descontado o valor da depreciação.

O que observar ao comparar os planos

Tem carros zero km ou usados?

Franquia para rodar e valor do km excedente

Desconto ao assinar por período mais longo

Cobertura do seguro e regras de utilização

Manutenções e revisões inclusas

Permissão para condutor extra

Prazo de entrega do veículo

Fornecimento de carro reserva

Benefícios adicionais, como assistência residencial ou clube de vantagens

Se haverá reajustes ao longo do contrato, e qual o índice utilizado

Qual a multa em caso de cancelamento antecipado

Veja um comparativo dos principais serviços:

Aceena

Funciona como marketplace que conecta os clientes a vários serviços, mas é preciso deixar os dados para receber a proposta depois.

Mensalidade mais em conta: Fiat Mobi, R$ 1.744. no plano de 36 meses.

Período mínimo: 12 meses

Franquia mínima mensal: 1.000 km

Área de atuação: nacional

Carro por Assinatura Porto Seguro Bank

Tem grande variedade de marcas e modelos, de básicos a modelos de luxo, e faz cotação pelo site. Pacote inclui serviços residenciais, como encanador e chaveiro.

Mensalidade mais em conta: HB20, por R$ 1.899 no plano de 24 meses

Período mínimo: 12 meses

Franquia mínima: 12.000 km por ano (1.000 km/mês)

Área de atuação: estado de SP e regiões metropolitanas de Rio de Janeiro e Curitiba.

For You Fleet

Tem carros de mais de 20 marcas, incluindo Audi, Land Rover, Volvo, Mercedes-Benz e Porsche, e oferece adicionais como blindagem, personalização, telemetria e retirada do veículo em casa para as revisões.

Mensalidade mais em conta: Chevrolet Ônix automático, por R$ 2.700 mensais

Período mínimo: 12 meses

Franquia mínima: 1.000 km mensais

Área de atuação: nacional

Flua!

Traz modelos zero km fabricados pela Fiat, Jeep e Peugeot, de 1.0 a SUVs e picapes. Oferece assistência residencial e está com descontos de Black Friday. Tem alguns modelos elétricos, como Fiat 500E e Peugeot E-2008. Cliente pode dar entrada para reduzir valor das parcelas.

Mensalidade mais em conta: Fiat Mobi, R$ 2.031 no plano de 36 meses.

Período mínimo: 12 ou 24 meses, dependendo do modelo

Franquia mínima: 500 km mensais

Área de atuação: não informada

Ford Go

Oferece apenas três modelos: a picape Ranger, a SUV Territory e o furgão Transit. Os veículos podem levar 45 dias para serem entregues.

Mensalidade mais em conta: Ford Ranger, R$ 5,500 no plano de 12 meses.

Período mínimo: 12 meses

Franquia mínima: 1.000 km mensais

Área de atuação: nacional

Leven

A empresa é ligada a um grupo que reúne 50 redes de concessionárias no Brasil e oferece veículos de ao menos 13 marcas, incluindo Caoa Chery, Chevrolet e BMW.

Mensalidade mais em conta: Fiat Mobi por R$ 1.690 no plano de 48 meses.

Período mínimo: 12 meses

Franquia mínima : 1.000 km mensais

Área de atuação: nacional

Livre

Ligada à locadora Unidas. A lista de modelos tem nove opções, incluindo Ônix, HB20, VW Taos e FIat Pulse, também em versões automáticas. Aceita maiores de 18 anos, e o pagamento é feito apenas via cartão de crédito.

Mensalidade mais em conta: Chevrolet Ônix, por R$ 2.235.

Período mínimo: 12 meses

Franquia mínima: 1.000 km mensais

Abrangência: nacional

Localiza Meoo

Grande oferta de modelos. Carro pode vir com insulfilm e seguro cobre danos a terceiros. No entanto, não há cotação pelo site: é preciso deixar os dados para receber depois as informações por email.

Mensalidade mais em conta: Renault Kwid, R$ 1.759 no plano de 24 meses.

Período mínimo: 18 meses

Franquia mínima: 1.000 km mensais

Área de atuação: nacional

Movida Zero KM

Tem mais de 60 modelos disponíveis e promete entrega rápida, em até dois dias úteis. Aceita clientes com idade a partir de 18 anos que tenham CNH definitiva. Está com descontos de Black Friday.

Mensalidade mais em conta: Fiat Mobi, R$ 1.589.

Período mínimo: 12 meses

Franquia mínima: 1.000 km mensais.

Área de atuação: nacional

Nissan Move

Traz modelos mais caros, como a picape Frontier, o sedan Versa e o hatch Leaf, 100% elétrico. Permite cadastrar um número ilimitado de condutores extras. Entrega pode demorar mais de 4 meses.

Mensalidade mais em conta: Knics automático por R$ 2.519 no plano de 36 meses.

Período mínimo: 12 meses

Franquia mínima: 1.000 km mensais

Área de atuação: nacional

Renault On Demand

Traz vários modelos da fabricante francesa, incluindo o hatch Sandero, a SUV Duster e a picape Oroch. Entrega pode demorar mais de 50 dias.

Mensalidade mais em conta: Renault Kwid, R$ 1.549 no plano de 36 meses.

Período mínimo: 12 meses

Franquia mínima: 1.000 km mensais

Área de atuação: nacional

Turbi

Oferece só modelos automáticos, que podem ser alugados mês a mês e também por hora, dia ou semana. O valor fica menor conforme aumenta o tempo de empréstimo, que precisa ser pago pelo cartão de crédito.

Mensalidademais em conta: Chevrolet Ônix automático, R$ 2.199

Período mínimo: não há

Franquia mínima: sem. Cliente tem opção de pagar R$ 0,90 por km rodado, sem pagar diretamente pela gasolina, ou abastecer por conta própria.

Área de atuação: Grande São Paulo

Usecar

Serviço do grupo Carbel, que atua no setor de frotas. Tem veículos de várias categorias, de populares a SUVs, em contratos de até 4 anos de duração.

Mensalidademais em conta: VW Voyage por R$ 1.480 mensais no plano de 48 meses.

Período mínimo: 12 meses

Franquia mínima: 500 km por mês

Abrangência: nacional