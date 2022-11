SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Pelo menos cinco bloqueios em estradas federais foram registrados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na manhã desta terça-feira (22), segundo a última atualização da corporação, divulgada às 7h37 (horário de Brasília). Também foram contabilizadas 13 interdições, quando não há interrupção completa do fluxo da estrada.

Os atos estão concentrados no estado do Mato Grosso, e há um bloqueio a mais do que o último balanço de ontem, mas em outra localidade -o realizado em Campos Novos dos Perecis já não consta mais na lista da PRF.

Veja o balanço mais recente:

Campos de Júlio (MT)

Lucas do Rio Verde (MT)

Primavera do Leste (MT)

Sapezal (MT)

Sorriso (MT)

De teor antidemocrático, as manifestações são de eleitores que se recusam a aceitar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre Jair Bolsonaro (PL) nas eleições presidenciais. Logo após o resultado do pleito, bloqueios e interdições foram promovidos em estradas por todo o país, mas encerrados em 8 de novembro.

Atos "terroristas", diz PRF. O retorno dos contestadores às estradas pressiona a PRF, que diferencia a natureza dos atos.

"Estamos trabalhando arduamente para a desobstrução das rodovias. Só que antes nós víamos manifestações e agora são atos criminosos, atos terroristas que estão acontecendo nas nossas rodovias federais com queima de pneus, disparo de armas de fogo nos caminhões, explosão da rodovia federal, queima de pontes para impedir o tráfego. Então nós estamos trabalhando muito e com todas as forças de segurança pública para conseguir coibir [esses atos]", disse o coordenador de comunicação institucional da PRF, Cristiano Vasconcellos da Silva, à CNN Brasil nesta segunda.

As ações dos grupos bolsonaristas foi comparada a de "black blocs" em manifestações, definiu a PRF de Santa Catarina.

"A maioria das paralisações deste final de semana teve caráter diferente das realizadas logo após as eleições. Na maior parte dos casos, tratava-se de ocorrências criminosas e violentas, promovidas no período noturno por baderneiros, homens encapuzados extremamente violentos e coordenados", dizia um comunicado da corporação emitido na sexta-feira (18).

No sábado (19), homens armados atacaram a base da concessionária que administra a BR-163 entre Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso.

Para esta terça-feira (22), a PRF havia prometido uma "forte" ação contra os ocupadores das estradas. O UOL procurou a PRF para comentários e irá atualizar a matéria caso haja retorno.