SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Novo ambiente para negociação de ações no mercado brasileiro, a Bolsa de ativos tokenizados BEE4 anunciou nesta segunda-feira (12) o início da oferta de papéis da empresa de alimentação saudável Mais Mu, a segunda em sua plataforma.

O primeiro pregão da BEE4 ocorreu em setembro de 2022, com as ações da clínica de reprodução humana Engravida.

CEO da BEE4, Patrícia Stille explica que a plataforma consiste no primeiro mercado regulado pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) de negociação de ações tokenizadas no país.

Ela se vale da infraestrutura da rede blockchain para transformar os papéis das empresas em ativos digitais, que passam então a ser negociados pelos investidores por meio da plataforma. A BEE4, afirma Patrícia, representa um mercado de balcão organizado, que tem a prerrogativa de negociar títulos que não têm registro e autorização para serem comprados e vendidos na Bolsa de Valores.

A executiva explica que o foco da BEE4 são empresas consideradas emergentes, que já passaram do estágio inicial de suas operações, mas que ainda não têm a robustez necessária para fazer a listagem na Bolsa de Valores tradicional. Estão no foco da plataforma de ativos tokenizados companhias que tenham um faturamento anual entre R$ 10 milhões e R$ 300 milhões, com um histórico de operações de, no mínimo, 12 meses.

"A BEE4 tem entre os propósitos aproximar empresas emergentes do mercado de capitais", diz Patrícia, acrescentando que, uma vez listadas, as empresas tendem a conseguir fazer novas rodadas de captação para acelerar o crescimento com mais facilidade, por já estarem no radar de uma série de investidores.

NEGOCIAÇÃO SEMANAL ÀS QUARTAS-FEIRAS PARA CONCENTRAR A LIQUIDEZ

As negociações na plataforma ocorrem sempre às quartas-feiras, das 12h às 20h, de modo a concentrar o maior número de negócios em um único dia da semana e potencializar a liquidez das operações.

No primeiro dia de negociação das ações da Engravida, em 28 de setembro, o volume negociado totalizou R$ 331,7 mil, com 18,4 mil tokens transacionados.

O investidor interessado em investir nas ações tokenizadas precisa fazer um cadastro no site da Beegin, plataforma de crowdfunding que, assim como a BEE4, é controlada pela holding Grupo Solum. Hoje são cerca de 2.000 investidores cadastrados.

Patrícia afirma que, para 2023, o plano de desenvolvimento da BEE4 prevê que as corretoras de mercado também serão plugadas à plataforma, dando acesso direto ao novo nicho de mercado a milhares de clientes das distribuidoras de valores mobiliários.

A executiva diz ainda que a expectativa é concluir ao longo do primeiro semestre do ano que vem até cinco aberturas de capital (IPO, na sigla em inglês) na Bolsa de ativos tokenizados.

No caso das ações da Mais Mu, a previsão é a oferta, que se dá por meio da Beegin, seja concluída e os tokens passem a estar disponíveis para serem negociados pelos investidores em meados do primeiro trimestre de 2023.

Fundador e CEO da Mais Um, Otto Guarnieri diz que a intenção é levantar cerca de R$ 5 milhões com a oferta de ações, com o valor sendo direcionado para a expansão das operações da companhia, por meio de campanhas de marketing e novos pontos de venda.

"Gosto muito da ideia de poder investir naquilo que você consome", afirma Guarnieri.

Segundo ele, por estar em uma fase anterior em termos de crescimento na comparação com as empresas já mais consolidadas listadas na B3, o potencial de crescimento das empresas emergentes da BEE4 tende a ser exponencialmente maior.

O executivo afirma que, desde a fundação da empresa em 2014, o crescimento médio anual da Mais Mu tem sido em torno de 50%, com um faturamento estimado para 2022 de aproximadamente R$ 45 milhões.