SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A marca de maquiagens Contém1g voltará ao mercado brasileiro em 2023 sob o guarda-chuva da Sallve, de cosméticos, fundada pela blogueira Julia Petit, uma precursora na produção de conteúdo sobre o tema na internet.

Com a aquisição, a Sallve, focada em produtos de cuidado com a pele, entra no ramo de maquiagens.

As vendas começam em 17 de janeiro, inicialmente apenas pelo ecommerce. Julia Petit será a diretora criativa da nova Contém1g (que passa a ser grafada sem o espaço), cargo que também ocupa na Sallve.

O portfólio da marca chegará ao mercado com batons, delineadores, quartetos de sombras, blushs, iluminadores e produtos para sobrancelhas.

De olho na geração Z, que talvez não tenha na memória a imagem das lojas e quiosques da Contém1g, a nova linha de produtos terá brilho e tons coloridos (como no delineador com glitter).

O grupo Contém1g entrou em recuperação judicial em 2018 e teve decretada sua falência. No ano passado, a marca foi leiloada ?e Julia e Daniel Wjuniski, também sócio e CEO na Sallve, arremataram o nome.

"Nos anos 2000, quando as lojas internacionais ainda nem ensaiavam a vinda para o Brasil, a Contém1g era uma das únicas possibilidades para nós, aficionadas por maquiagem", diz Julia Petit, em nota. "É um absoluto privilégio poder relançar uma marca tão revolucionária, que até hoje tem uma comunidade apaixonada."

O renascimento da Contém1g também pretende acompanhar as mudanças nas demandas dos consumidores. As fórmulas serão veganas e livres de crueldade animal, dois valores da marca mãe, a Sallve.

Segundo comunicado da empresa, o funcionamento da nova Contém1g deverá privilegiar a criação de produtos a partir da comunidade de consumidores ?a Sallve realiza intensas pesquisas junto a seus compradores no processo de decidir os próximos lançamentos e suas características.

A Sallve diz que o novo portfólio é 100% autoral, mas que está nos planos o resgate de produtos da Contém1g em fórmulas atualizadas.

A diversidade de cores e tons deverá ser uma das apostas da linha, que ainda não tem, nessa primeira fase, produtos como bases e pós. Daniele da Mata, fundadora da Damata Makeup e expert em maquiagem para pele negra, foi consultora no desenvolvimento dos produtos da nova Contém1g.

Em 2021, a Sallve recebeu R$ 110 milhões em rodada de investimentos. A entrada no mercado de maquiagens estava nos planos, mas acabou antecipada pela possibilidade de comprar a marca da Contém1g, disse Wjuniski em nota.

O valor do negócio não foi divulgado. Com a nova divisão negócios, a Sallve levou para a empresa Raphael Brollo, ex-L'óreal, e Cibeli Lelli, que assume o marketing ?ela passou pela antiga Contém 1g no início de sua carreira.