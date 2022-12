Inaugurado nesta sexta-feira (16) no Santa Cruz Shopping, na Rua São Sebastião, 516, Centro, o Tubarão Atacadão investiu cerca de R$12 milhões em um empreendimento de seis mil metros quadrados, entre loja e estoque, na região central de Juiz de Fora . A instalação contou com o fundamental apoio da Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), por meio de projetos como o “Desenrola Juiz de Fora”, a Sala do Empreendedor e o “Espaço Emprego JF”.

“É muito importante a chegada do Tubarão Atacadão por vários motivos. Os empregos gerados, a arrecadação que vai trazer para o município, mas tem um elemento especial que é a revitalização de uma área do Centro da cidade que estava degradada. O shopping Santa Cruz passa a ganhar condições de operar a pleno vapor e com mais qualidade, e o entorno da região também vai ser revitalizado, com a melhora das condições de frequência na praça Riachuelo e em toda essa região”, avalia o secretário de de Desenvolvimento Sustentável e Inclusivo, da Inovação e Competitividade (Sedic), Ignacio Delgado.

Alair de Moura, gerente de compras e expansão da empresa, avalia que a parceria com o Município deu certo. “Quando cheguei em Juiz de Fora, há um ano, o ponto era um galpão abandonado há mais de dez anos. Vimos uma chance de trazer para a cidade um empreendimento com a característica de ter tudo para o lar, junto a uma necessidade do shopping de ter uma loja âncora, que trouxesse mais público. Conseguimos trazer com a ajuda da Prefeitura. Agora, queremos mudar um pouco o conceito do Centro da cidade, porque as pessoas estão à procura de lojas abertas para comprar”.

A loja possui três mil metros quadrados, mais de 150 funcionários e 150 mil itens para casa para pessoa física e lojistas.

Tags:

assalto | ativo | Central Plaza Shopping | Construção | Economia | Editora | Geral | Guarus Plaza Shopping | Higienópolis | Homem armado | Inauguração | Livraria | Pátio Paulista | São Paulo | Shopping