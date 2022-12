SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Às vésperas da posse de Lula, os empresários bolsonaristas que costumam se manifestar com mais frequência nas redes sociais podem ter mudado de rota.

A conta do fundador da Localiza Salim Mattar no Twitter deixou de existir. O empresário, que ocupou o cargo de secretário de desestatização na gestão de Bolsonaro, usava o espaço para fazer críticas à esquerda e divulgar seus pensamentos ligados ao liberalismo econômico em mais de 5.000 tuítes nos últimos anos.

Outro representante de peso do bolsonarismo no empresariado, Gabriel Kanner, da família dona da Riachuelo, já vinha dando sinais de redução em suas manifestações de internet. "Não sei vocês mas eu tô cansado de noticiário político", escreveu na quinta (15) em sua conta com mais de 30 mil seguidores.

Winston Ling, que ficou conhecido como o empresário que apresentou Paulo Guedes a Bolsonaro em 2018, por sua vez, acelerou o volume de mensagens desde a campanha eleitoral. Ling voltou a estimular a presença nos atos na porta de quartéis nos últimos dias, mas não revela se ele mesmo compareceu.

"Neste final de semana vamos encher novamente a porta dos quartéis", escreveu Ling em rede social, no sábado (17). Na mesma mensagem, divulgou um vídeo de bolsonaristas vestidos de amarelo em uma manifestação, sem identificar a data nem o local do evento.

A reportagem enviou mensagem a Ling perguntando se ele participou presencialmente, mas o empresário não respondeu.