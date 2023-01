SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de demitir mais de 300 funcionários em dezembro, a startup imobiliária Loft abre operação em Campinas. No início, os anúncios de compra e venda de imóveis serão realizados em conjunto com quatro imobiliárias locais.

A expectativa da empresa é encerrar o mês com 2.000 anúncios na região. Com a entrada em Campinas, a Loft chega a nove cidades no estado e 30 no país.

Segundo a Loft, o município foi escolhido porque ainda tem atraído mais moradores no fluxo impulsionado pelo aumento do home office na pandemia, que movimentou a habitação dos profissionais nos grandes centros urbanos.

Em dezembro, a Loft divulgou a demissão de 312 funcionários do grupo, que engloba a Loft México, a Credihome by Loft, a CredPago, a Vista, a 123i e a Foxteratua, com atuação no Brasil e no México. O corte correspondia a 12% do quadro de funcionários. No total, a empresa demitiu 815 trabalhadores no ano como parte do seu plano de reestruturação para a integração de suas empresas adquiridas.