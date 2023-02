Para estar preparado para aproveitar as vagas que são tendências no mercado de trabalho é preciso estar capacitado. Para quem ainda não sabe por qual área seguir, o LinkedIn divulgou uma lista com os cargos com maior demanda no país. A pesquisa demonstra as carreiras que registraram um crescimento na base de usuários no site nos últimos cinco anos. Destacam-se cargos de tecnologia, análise de dados e sustentabilidade, dentre outros. Rumo à qualificação, as instituições de ensino superior têm criado cursos e opções de metodologias incluindo os cursos híbridos que, de acordo com a pesquisa Tendências no Ensino Superior divulgada pelo Semesp, estão ainda mais consistentes.

Hugo Meza, economista e docente da Estácio, comenta que o aquecimento verificado no comércio em 2022, tende a continuar. Ele ressalta ainda que, passadas as eleições presidenciais, a parcela da população e das empresas que aguardavam a definição do cenário político brasileiro para determinar investimentos ou estratégias futuras, já podem dar continuidade aos projetos. O economista ainda afirma que a pandemia acelerou muitos dos investimentos em tecnologia e quem deseja investir na carreira deve estar preparado para o desempenho de funções cada vez mais tecnológicas.

“A estrutura das empresas mudou e os profissionais precisam estar ainda mais preparados. O principal diferencial é o uso de ferramentas digitais, além de inovação e criatividade para criação de estratégias. Para quem já é graduado, a especialização também será um ponto importante na busca por um emprego capaz de gerar remunerações maiores”, comenta. "Inclusive com a inserção de novas tecnologia como a Inteligência Artificial, que tem imposto ainda mais desafios porque esta tecnologia tem substituído mão de obra que antes era necessária, como telemarketing. Desta forma, a especialização tornou-se fundamental”

brasil | capacitação | Economia | MAPA | Senai | tecnologia | trabalhadores | Trabalho industrial