SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Poco lançou nesta segunda-feira (6) a linha X5 de smartphones. A marca chinesa, ex-subsidiária da Xiaomi, é conhecida por aparelhos "mid-range", mais caros que os de entrada e mais baratos que os topos de linha.

A linha compreende os modelos Poco X5 e Poco X5 Pro. Ambos possuem tela Amoled, de alto contraste, e taxa de atualização de 120 Hz, como nos recém-anunciados Samsung Galaxy S23.

O Poco X5 custa a partir de US$ 249 (R$ 1.287) e o Poco X5 Pro, US$ 299 (R$ 1.545). Os produtos ainda não foram lançados oficialmente no Brasil, mas estão disponíveis, com envio, no site AliExpress.

Os dois produtos da linha têm conectividade NFC --que permite, por exemplo, usar o celular para pagar por aproximação-- e são compatíveis com o 5G. As versões básicas dos Poco X5 têm 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento.

As principais diferenças entre os dois celulares são a câmera e o processador. Enquanto a lente principal do Poco X5 tem uma resolução de 48 MP, a do Poco X5 Pro tem 108 MP.

O modelo mais simples roda no processador Snapdragon 695. O mais caro, no Snapdragon 778G, que oferece melhor desempenho. O X5 Pro ainda acompanha um carregador turbo de 65 W.