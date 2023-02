RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Petrobras reduzirá em 8,9% o preço do diesel vendido por suas refinarias a partir desta quarta-feira (8). Segundo a estatal, o preço médio do produto cairá de R$ 4,50 para R$ 4,10 por litro. Não haverá mudança no preço da gasolina.

O corte era esperado pelo mercado, já que a empresa vinha operando com preços bem mais altos do que as cotações internacionais do produto, que recuam diante da fraca demanda e dos elevados estoques europeus.

Na abertura do mercado desta terça-feira (7), o diesel vendido pelas refinarias da Petrobras estava 16%, ou R$ 0,60 por litro), acima da paridade de importação, segundo a Abicom (Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis). Na média nacional, a diferença era de 14%, ou R$ 0,56 por litro.

A estatal diz que a redução "tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional, contemplando as principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos".

Considerando a mistura obrigatória de 10% de biodiesel no produto vendido nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,69 a cada litro vendido na bomba. É uma diferença de R$ 0,35 por litro em relação ao valor vigente.