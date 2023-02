RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A advogada Carol Proner, mulher do músico Chico Buarque, será assessora da presidência do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) no governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O cargo é voltado para assuntos internacionais.

Proner tem experiência em áreas como direito internacional e direitos humanos. Professora da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), a advogada integrou a equipe de transição para o governo Lula no grupo técnico dedicado a Justiça e Segurança Pública.

Ela se casou com Chico Buarque em 2021. O cantor e compositor, aliás, foi citado pelo novo presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em seu discurso de posse no banco na segunda-feira (6). Mercadante anunciou a presença do músico entre o público que acompanhou a cerimônia no Rio de Janeiro.

"Não vou dizer onde ele está para não desorganizar a plateia. Mas ele veio do jeito que me ensinou. Põe óculos escuros, um boné, sai para a rua que no Rio dá para andar", disse o presidente do BNDES.

No mesmo discurso, Mercadante também anunciou a criação de uma comissão de estudos estratégicos do banco. Segundo ele, um dos coordenadores do grupo será o economista André Lara Resende, ex-presidente do BNDES e um dos formuladores do Plano Real.

Mercadante defendeu uma posição "mais atuante" do banco de fomento nos próximos anos, com atenção especial à indústria e a empresas de menor porte.

Para ele, o Brasil não pode ser somente "a fazenda do mundo", deixando bens industriais para trás enquanto commodities agrícolas ganham cada vez mais espaço no exterior.

"Uma das dimensões para o projeto estratégico de desenvolvimento são as exportações, não apenas de commodities agrícolas", afirmou Mercadante.

"É muito bom, como diz o querido ministro Carlos Fávaro [Agricultura], que o Brasil é a fazenda do mundo. É muito bom, mas não pode ser só a fazenda. Produtos industriais de alto valor agregado são essenciais para o desenvolvimento do Brasil", acrescentou.