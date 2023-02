SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O dólar sobe mais de 1% ante o real e a Bolsa recua nesta quinta-feira (9), depois de notícias sobre a intenção da equipe econômica do governo Lula de antecipar a revisão das metas para a inflação, o que é considerada uma nova tentativa de intervenção no trabalho do Banco Central.

Às 12h50 (horário de Brasília), o dólar comercial à vista tinha alta de 1,28%, a R$ 5,262 na venda. O Ibovespa operava em baixa de 1,12%, a 108.718 pontos.

Os juros apresentavam queda, após a divulgação da inflação de janeiro, que ficou abaixo do esperado. Os contratos com vencimento em 2024 recuavam dos 13,55% do fechamento desta quarta-feira (8) para 13,47% ao ano. Para 2025, a baixa era de 12,83% para 12,78%. Para 2027, a taxa apresentava alta, de 12,92% para 13,01%.

Segundo a agência Bloomberg, a equipe econômica nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) considera que a revisão das metas para inflação diminuiria as tensões com a atual diretoria do Banco Central.

Normalmente, o CMN (Conselho Monetário Nacional) discute estas metas em junho. Mas a deliberação poderia ser antecipada para rever a meta de 3,25% ao ano para 2023, e 3% ao ano para 2024 e 2025.

Segundo fontes ouvidas pela Bloomberg, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, seria a favor da alteração nas metas.

"Diante do morde e assopra promovido pelo Executivo, parece haver um crescente entendimento que a revisão das metas vai ao encontro da preocupação central do governo Lula, que é promover crescimento econômico, ancorar as expectativas de inflação em patamares menores e, com isso, reduzir os juros", diz a Levante Investimentos em relatório.

Ainda segundo a Levante, já acontecem conversas nos bastidores sobre uma possível proposta de Campos Neto para elevar a meta de inflação deste ano deste ano para 3,50%.

Nesta quinta-feira, foi divulgado o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) de janeiro, com alta de 0,53% ante dezembro, e de 5,77% em 12 meses. A maior pressão veio da categoria Alimentos e Bebidas, com avanço de 0,59%.

Entre as ações, destaque para as preferenciais de Gerdau e Metalúrgica Gerdau, que caíam mais de 6% às 12h30. Os bancos JP Morgan e Goldman Sachs rebaixaram suas recomendações para os papéis, de Compra para Neutra.

No caso da Gerdau, o preço-alvo da ação preferencial caiu para R$ 32,50, no caso do JP Morgan, e para R$ 31,00, no caso do Goldman Sachs. Nesta quinta, a ação opera na casa dos R$ 29,25.

As Bolsas em Nova York operavam em alta pouco depois da abertura, impulsionadas principalmente pelos balanços de grandes empresas divulgados na manhã desta quinta-feira. Destaque para a Disney, que anunciou a demissão de 7 mil funcionários e corte de US$ 5,5 bilhões em despesas.

Perto das 12h50 (horário de Brasília), os índices Dow Jones e Nasdaq tinham altas próximas de 0,70%, enquanto o S&P 500 subia 0,45%.