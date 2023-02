SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Os intervalos comerciais do Super Bowl, que será exibido no próximo domingo (12), exibirão um reencontro dos protagonistas da série "Breaking Bad", o rapper Jack Harlow tocando triângulo e uma celebridade surpresa que só será revelada no dia da competição.

Entre os confirmados nos anúncios de intervalo do evento estão marcas como Doritos, Uber, Downy e as cervejas Michelob Ultra e Busch Light, entre outros, como mostram comerciais já divulgados até esta quinta-feira (9)

O encontro entre Bryan Craston e Aaron Paul, estrelas de "Breaking Bad", faz parte da nova propaganda da PopCorners. No vídeo, os dois personagens voltam ao laboratório feito na van de Walter White para produzir e vender salgadinhos da marca, no lugar da metanfetamina que dá origem à trama.

A marca de cerveja Michelob Ult também optou pela nostalgia, fazendo um tributo ao filme "Clube dos Pilantras", de 1980, com o ex-jogador de futebol americano Tony Romo e a tenista Serena Williams num comercial de mais de três minutos.

Já a Doritos trouxe o cantor Jack Harlow trocando o rap pelo instrumento musical triângulo, numa referência ao formato dos salgadinhos. O anúncio também traz outra celebridade da música para rivalizar com o rapper.

A Downy fará propaganda de seu amaciante "Downy Unstopables", que, segundo a marca, deixa um cheiro nas roupas com duração de até 12 semanas.

Para isso, a empresa divulgou, no dia 12 de dezembro, um vídeo que mostra uma celebridade com o rosto coberto por um moletom, que só será retirado no dia do Super Bowl. O astro secreto afirma que permanecerá cheirando a peça durante todo o período, para "provar" que o efeito do amaciante é duradouro.

Em outro comercial, a cantora Sarah McLachlan participa de uma campanha da marca de cerveja Busch Light, o ex-jogador de futebol americano Rob Gronkowski faz um treinamento para a casa de apostas FanDuel e o rapper Diddy tenta fazer um novo jingle para o Uber One, serviço de assinatura do aplicativo de transporte.