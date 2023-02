SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A queda de um equipamento de engenharia do alto de um edifício sobre o asfalto da avenida Faria Lima, centro financeiro da capital paulista, resultou em uma multa de R$ 668,37 à empresa responsável.

A Prefeitura de São Paulo deu cinco dias para a Construtora Racional realizar as adequações necessárias. Se descumprir, pode ser autuada novamente.

O laudo do acidente na obra ainda não foi concluído, segundo a empresa.

O acidente aconteceu na segunda-feira (6), em uma obra no edifício de número 3.527. Procurada pela Folha de S.Paulo., a empresa não informou as dimensões do equipamento, negou que seja um guindaste e disse que se trata de uma máquina chamada aranha, usada para a instalação de vidros. O equipamento caiu sobre a faixa de pedestres.

Em nota, a Secretaria Municipal das Subprefeituras disse que "a construção foi autuada devido à falta de proteção ao pedestre durante o desenvolvimento de serviços de fachada".