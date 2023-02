SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A influenciadora Nathalia Arcuri, dona do blog de finanças Me Poupe!, diz que precisou demitir 50% dos seus funcionários após abrir mão do modelo de negócio que representava 94% de suas receitas.

Neste ano, a Me Poupe! vai deixar de oferecer cursos sobre educação financeira e apostar num aplicativo que usa inteligência artificial. Em entrevista ao E-Investidor, Natalia negou que sua empresa enfrente qualquer crise.

"Queremos provar que é possível ser uma empresa de impacto, que no seu core business tenha a transformação social, que sempre foi a educação financeira. Mas não podemos abrir mão do resultado financeiro: não somos uma ONG. Somos uma empresa que tem de gerar resultado", diz a empresária.

Ela diz que acredita na proposta do novo aplicativo, mas que o novo negócio não deve "voar" no primeiro ano. "Estou tomando decisões para não acontecer com a gente o que está acontecendo com outras empresas: crescer sem ter os indicadores da empresa muito bem consolidados".

Natalia diz que a mudança no modelo de negócio aconteceu porque houve "necessidade de evoluir mais depressa".

"A nossa motivação é justamente a crise das pessoas: no momento em que as pessoas estão perdendo seus empregos e sua capacidade de receita elas precisam cuidar da saúde financeira delas. E pode soar contraditório: as pessoas perdem receita e você demite? Mas eu precisava fazer isso", diz ela.