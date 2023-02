SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A escassez de clínicos gerais levou uma pequena cidade no estado da Austrália Ocidental a oferecer um pacote de até 800 mil dólares australianos (cerca de R$ 2,9 mi) e moradia em uma casa com quatro quartas como pagamento para um médico que aceite trabalhar no local.

Quairading, situada a cerca de 164 km da capital do estado, tem cerca de 1.200 habitantes e recebeu do atual clínico geral o aviso de que ele deixará a unidade médica local em março.

Por isso, o conselho municipal iniciou a busca por seu substituto, mas a região possui um déficit de médicos especializados em clínica geral, segundo a agência de notícias 7News.

Para aumentar as chances de encontrar o novo profissional, além do salário significativo, ainda é oferecida moradia em uma casa de quatro quartos no centro da cidade. Os custos para a prática médica também serão cobertos pelo município.

Peter Smith, presidente do Conselho de Quairading, disse que a cidade está preocupada que seus moradores precisem viajar por mais de uma hora para obter tratamento médico de emergência. "É bastante generoso. Posso dizer que tivemos algum interesse positivo até agora", disse ele sobre a oferta de emprego, que só diante do alto salário e regalias passou a ganhar visibilidade.

Agora, a cidade informa ter recebido 80 candidaturas para a vaga ?não foi confirmado se a vaga já foi preenchida.

Segundo a imprensa australiana, o país vive uma escassez de médicos, em um momento delicado, já que a população passa por um processo de envelhecimento. A Associação Médica Australiana indicou em novembro que haverá 11 mil profissionais em falta nesta área até 2031, caso não se tome atitudes para formar novos clínicos gerais.