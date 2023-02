BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O projeto-piloto do real digital deve sair do papel já em março e, se houver segurança, a moeda digital brasileira pode estar funcionando "no máximo" no final de 2024, afirmou nesta segunda-feira (27) o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto.

Campos Neto participou do evento "A transformação digital e democratização do mercado financeiro", realizado pelo IDP.

A moeda digital brasileira, uma extensão do real, está sendo desenvolvida pelo Banco Central. A estimativa anterior era que o início da fase piloto ocorresse no fim do primeiro semestre, mas, nesta segunda, Campos Neto afirmou que isso se dará ainda neste trimestre.

"Em termos de próximos passos, mês que vem a gente já vai ter o piloto funcionando. Mês que vem já teremos o piloto da moeda digital", afirmou Campos Neto. "O Brasil vai ser um dos primeiros países do mundo a fazer isso. A gente vai avançando com o piloto à medida que a gente vai tendo segurança. A ideia é ter alguma coisa funcionando no máximo no final de 2024", complementou.

No evento, Campos Neto afirmou que a moeda digital terá todas as características de prevenção à lavagem de dinheiro. Além disso, argumentou não haver necessidade de uma nova regulação para o real digital.

"Se ela é um depósito tokenizado, ela herda toda regulação de depósito. Imagina fazer uma nova regulação inteira, um novo arcabouço financeiro para uma nova moeda em circulação?", disse.

A moeda digital de banco central funciona como uma extensão do papel-moeda, assegurada pelo Estado. Um dos pontos já definidos pelo BC é que as instituições financeiras terão permissão para emitir tokens (representação digital de um ativo) dos seus depósitos.

A ideia do BC é desenhar um sistema em que seja possível agregar outros serviços a partir de um ponto inicial, como "peças de Lego". Para o real digital entrar em operação, será preciso criar uma nova camada na infraestrutura do sistema de pagamentos. É justamente esse sistema que será colocado à prova na fase de teste piloto.

Campos Neto falou ainda sobre a internacionalização do Pix. Segundo ele, alguns países da América Latina já entraram em contato com o Banco Central para discutir a adoção do Pix. "Porque a gente acha que tem que fazer um bloco, um bloco na América Latina, para você ter um país que faz um Pix e paga automático. Você resolve o problema do meio de pagamento transfronteiriço", disse.

"A gente está trabalhando com Uruguai, Colômbia, Peru e Equador. O Chile também procurou a gente para discutir", destacou. "Eu acho que é uma forma de unificar o bloco sem precisar de falar em termos de moeda. Se a gente tem um pagamento instantâneo que já está unificado, você já faz um trabalho de pagamento transfronteiriço."

**ENTENDA A MOEDA DIGITAL BRASILEIRA**

**O que é o real digital?**

É uma CBDC (Central Bank Digital Currency), ou seja, uma moeda digital emitida por Banco Central. Ela é uma extensão do papel-moeda, assegurada e gerida pelo Estado.

**Quais as diferenças do real digital para as criptomoedas e stablecoins?**

O real digital é a expressão eletrônica da moeda soberana brasileira, enquanto criptomoedas e stablecoins são de emissão privada e, em geral, não dispõem de regulação. Criptomoedas, como bitcoin e ethereum, apresentam grande volatilidade. Já stablecoins buscam corrigir esse problema atrelando seu valor, em geral, a uma moeda soberana.

**Qual a diferença entre uma moeda digital de varejo e de atacado?**

Uma moeda digital de atacado é voltada para transações de valores elevados, envolvendo bancos, cooperativas, instituições de pagamento e eventualmente grandes empresas. Já uma moeda digital de varejo busca atender às necessidades de indivíduos e empresas de todos os portes, podendo ser utilizada para pagamentos e para operações financeiras cotidianas em quaisquer faixas de valores.

**O real digital poderá ser convertido em cédulas?**

Ele poderá ser convertido em qualquer outra forma de pagamento hoje disponível no Brasil, como depósito bancário convencional ou moeda física, além de poder ser utilizado para pagamentos do dia a dia.

**Quais são os próximos passos para o desenvolvimento do real digital?**

A fase piloto terá duração de 18 meses, com início previsto para o fim do primeiro semestre deste ano. A data deve ser anunciada em 25 de abril. A expectativa é ter os primeiros reais digitais emitidos ao término de 2024. O cronograma pode sofrer alterações.