SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Sinthoresp (Sindicato dos Trabalhadores em Hotéis, Bares e Restaurantes) já recebeu 500 pré-inscrições para uma seleção com 130 vagas em nova unidade do hotel Fasano, em São Paulo. A seleção será realizada de maneira presencial, na sede do sindicato, na quarta-feira, dia 1º.

O cadastro prévio não valerá como uma seleção antecipada, mas, segundo o sindicato, somente quem conseguir retirar uma senha passará pela análise de currículos e perfis. Devem ser distribuídas cerca de 1.500 senhas. O Fasano Itaim deve abrir as portas em abril.

As senhas serão distribuídas a partir das 8h, na rua Taguá, 282, próximo ao metrô São Joaquim. Quem tiver pré-cadastro e conseguir a senha será atendido mais rapidamente, diz o sindicato.

Segundo o sindicato, há colocações com a possibilidade de contratação imediata. Para esta seleção, há exigência de experiência e de fluência em outros idiomas em algumas colocações.

O Sinthoresp pede que os candidatos levem, na quarta-feira, RG, CPF, carteira de trabalho e um comprovante de residência. Há vagas para auxiliar de limpeza, arrumadeira, técnico de manutenção, cumins, garçons, recepcionistas bilíngues com inglês avançado, roupeira entre outros. Há vagas para pelo menos 40 funções

O cadastro prévio pode ser feito no site emprego.sinthoresp.com.br/fasano. A função com o maior número de vagas é a de arrumadeira/arrumador, com 20 postos de trabalho.