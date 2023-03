SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) recomendou a suspensão de uma propaganda da marca de margarina Primor, da Seara, apresentada pela influenciadora mirim Juju Teófilo em suas redes sociais.

No vídeo apontado pelo órgão, Teófilo aparece com uma panela e um pote de margarina para preparar brigadeiro em campanha do Dia da Criança de 2022.

O Conar diz que a publicidade viola um de seus códigos, que desestimula a vocalização do apelo de consumo por crianças e adolescentes. A relatora do caso considerou que, ao preparar a receita sozinha, a influenciadora estaria recomendando o uso do produto.

Procurada pelo Painel S.A., a assessoria de Juju Teófilo disse que o vídeo já foi retirado do ar. A Seara diz que não comenta processos em andamento.

Esta não é a primeira vez que o nome da influenciadora aparece no Conar. Em novembro de 2021, um de seus vídeos levou uma advertência do órgão ao exibir produtos da linha infantil da marca Baruel. Na ocasião, o conteúdo não estava devidamente sinalizado como publicidade.