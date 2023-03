SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Dupla britânica cria robô no Twitter para dedurar empresas que celebram o Dia da Mulher, mas pagam maiores salários para os homens, Alpargatas diz que Carlos Wizard não pagou parcela de compra de dona da marca Topper, e empresário chama ação de ?tentativa de intimidação, e outros destaques do mercado nesta quarta-feira (8).

**ROBÔ DEDURA EMPRESAS QUE PAGAM MENOS A MULHERES**

Uma redatora e um programador criaram um robô no Twitter para expor as empresas britânicas que falam sobre o Dia Internacional da Mulher, mas pagam menos a suas trabalhadoras do que aos homens contratados.

COMO FUNCIONA

Após captar publicações com hashtags ou palavras relacionadas à data, o robô faz um cruzamento de dados, detecta a empresa ou entidade e verifica em uma base do governo se há disparidade salarial ou não, além de avaliar se ela cresceu ou diminuiu.

Essa base é o site Gender Pay Gap, lançado em 2017 e que tornou obrigatória a divulgação das disparidades salariais por qualquer contratante com mais de 250 empregados.

Já foram expostas entidades do governo, consultorias privadas, universidades, corpos de bombeiros, câmaras municipais e outros órgãos públicos.

No Brasil, o governo de Luís Inácio Lula da Silva (PT) criou um grupo de trabalho para formular legislação para proibir a desigualdade salarial no país.

MAIS SOBRE DISPARIDADE DE GÊNERO NO TRABALHO

O número de ações trabalhistas que citam o termo "assédio sexual" cresceu 208% no Brasil nos últimos quatro anos, somando 48 mil casos atualmente. O levantamento é da consultoria de jurimetria Data Lawyer feito a pedido do jornal Folha de S.Paulo.

A paridade salarial lidera a lista das medidas consideradas mais importantes para a promoção da igualdade de gênero no ambiente de trabalho, segundo a avaliação de executivas e executivos da indústria à CNI.

**ALPARGATAS X CARLOS WIZARD**

A Alpargatas (dona de marcas como Havaianas e Osklen) disse nesta terça (7) que o empresário Carlos Wizard não efetuou o pagamento da primeira parcela da Alpargatas Argentina, no valor de R$ 89,7 milhões, que teria vencido na segunda (6).

O empresário fechou em 2019 a compra da subsidiária, que é dona da marca Topper, após ter adquirido uma fatia da empresa em 2018.

O valor total do negócio é de R$ 266 milhões, montante que agora a Alpargatas exige o pagamento integral antecipado diante do vencimento da primeira parcela.

A empresa ainda informou ao mercado que Wizard entrou com procedimento arbitral junto ao Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara de Comércio Brasil-Canadá.

OUTRO LADO

O empresário disse, em nota, que a ação judicial da Alpargatas é uma "tentativa de intimidação devido à iniciativa de propor arbitragem para resolver as discussões em torno do ajuste do preço em relação ao contrato citado, e, também, uma tática para forçar o recebimento antecipado de valores que seriam pagos até 2025"

Wizard ainda disse querer ajustar o valor da aquisição "por inconsistências no reembolso de indenizações, divergências sobre a dívida líquida da companhia, demandas de terceiro de responsabilidade da Alpargatas e atos governamentais ocorridos na Argentina".

NÃO É A PRIMEIRA

Em outubro do ano passado, a XP entrou com uma ação na Justiça para cobrar uma dívida de R$ 8,2 milhões do empresário junto ao Banco XP.

O bilionário, que vendeu a rede de escolas de idioma Wizard para a Pearson por quase R$ 2 bilhões em 2013, hoje administra por meio de sua holding Sforza a rede de produtos Mundo Verde e as operações no Brasil de Taco Bell, KFC e Pizza Hut.

**NOVA PROPOSTA, NOVA RECUSA**

A Americanas comunicou ao mercado que foi apresentada uma nova proposta de capitalização aos bancos credores em reuniões nos últimos dias, mas as partes ainda não chegaram a um acordo.

Desta vez, os acionistas de referência da companhia, os bilionários Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, se comprometeram com um aporte de R$ 10 bilhões na companhia, já considerando os R$ 2 bilhões do financiamento DIP.

A oferta representa um avanço à feita em fevereiro, quando o trio de bilionários sinalizou um aporte de R$ 7 bilhões e deixou os bancos irritados.

As instituições, que concentram R$ 19,5 bilhões dos R$ 43 bilhões de dívidas da Americanas, vinham falando em uma injeção de recursos próxima a R$ 15 bilhões.

Além do aporte para manter a varejista operando, o acordo passaria por uma recompra de R$ 12 bilhões em passivos e a conversão de dívidas financeiras de R$ 18 bilhões, parte em capital e parte em dívida subordinada ?o que tornaria os bancos como grandes acionistas da varejista.

**SANTANDER VENDE MAIS 40% DA WEBMOTORS**

O Santander Brasil informou nesta terça que fechou acordo para vender 40% de participação no capital da Webmotors para o grupo australiano Carsales, por R$ 1,24 bilhão.

EM NÚMEROS

A oferta avalia a plataforma em R$ 3,1 bilhões, patamar bem acima em relação a 2013, quando a Carsales tinha comprado uma fatia de 30% do site por R$ 180 milhões.

Com os 30% restantes, o Santander fica com a exclusividade comercial.

QUEM É QUEM

- Webmotors: plataforma de venda e compra de automóveis no Brasil pela qual o Santander aproveita para oferecer operações de crédito, seguros e soluções financeiras ?a estratégia continua mesmo com a venda na participação.

- Carsales: marketplace australiano com atuação em países como Austrália, Estados Unidos e Coreia do Sul, além da América Latina. É avaliado em US$ 5,5 bilhões (R$ 28,5 bilhões).

MAIS SOBRE EMPRESAS DA BOLSA

O Assaí comunicou ao mercado que o grupo francês Casino, seu controlador, estuda uma oferta subsequente de ações (follow-on) de aproximadamente US$ 600 milhões (R$ 3,1 bilhões).

Segundo a empresa controladora, a oferta pode ser ainda maior ou nem acontecer ?tudo depende das condições do mercado.

No fim de novembro, o Casino vendeu 10,4% do Assaí e levantou R$ 2,68 bilhões.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Mulheres donas de negócios batem recorde no Brasil. Número chegou a 10,3 milhões, diz Sebrae; necessidade de renda costuma levar trabalhadoras para esse caminho.

MERCADO

Se for embora do país é problema da Uber, diz ministro do Trabalho. Luiz Marinho minimizou possibilidade de plataformas deixarem o país em caso de regulação trabalhista.

PETROBRAS

Corte de preço da gasolina nas refinarias faz defasagem disparar. Diferença com cotações internacionais é a maior desde véspera de aumento em janeiro.

MERCADO FINANCEIRO

Verde Asset vê sinais de crise de crédito e 'ruído desnecessário'. Gestora elogia medidas como reoneração de combustíveis, mas critica 'barulho' gerado pelo governo.

MERCADO

Valores a receber libera R$ 62,1 milhões no primeiro dia para 1,6 milhão de pessoas. Dinheiro esquecido começou a ser pago nesta terça (7); fila chegou a 300 mil.

UNIÃO EUROPEIA

Quadrilha é presa em Portugal acusada de aplicar golpe do 'Lobo de Wall Street' contra brasileiros. Integrantes convenciam vítimas a fazerem investimentos que supostamente gerariam altas rentabilidades