SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Receita Federal informou que 488.242 declarações foram entregues nesta manhã de quarta-feira (15), primeiro dia de envio do Imposto de Renda 2023. O dado contabiliza os envios até 11h20 no primeiro balanço disponibilizado pelo órgão.

O estado de São Paulo é o primeiro na relação, com 144.808, seguido por Rio de Janeiro (44.540), Minas Gerais (39.671), Rio Grande do Sul (27.654) e Bahia (24.887).

Roraima é o único estado com menos de mil declarações. Até as 11h20, foram 700.

Poucos minutos após a abertura, houve instabilidade no aplicativo Meu Imposto de Renda e também no e-CAC (Centro de Atendimento Virtual), que é uma plataforma digital em que o contribuinte tem acesso aos dados da sua declaração do Imposto de Renda.

Nas redes, contribuintes reclamaram da dificuldade para acessar os sistemas. A Receita disse que a "situação é transitória e já está sendo solucionada", mas não deu previsão de horário para normalização do serviço.

O prazo de envio da declaração começou nesta quarta-feira. O programa de preenchimento da declaração está disponível para download desde a semana passada.

O preenchimento e a entrega da declaração são feitos no mesmo programa. Os computadores da Receita Federal recebem as declarações quase que 24 horas por dia, com pausa entre 1h e 5h para manutenção dos sistemas.

A entrega vai até 23h59 de 31 de maio. É importante respeitar esse limite final da prestação de contas, porque quem atrasa e estava obrigado a declarar paga multa. O valor mínimo é de R$ 165,74, mas pode chegar a 20% do imposto devido no ano

Também nesta quarta-feira foi liberada a opção de declaração pré-preenchida, o aplicativo atualizado para celular e tablet e o acesso ao IR 2023 no e-CAC.