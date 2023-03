Depois de um dia de tensão nos mercados internacionais na quarta-feira (15), o dólar teve forte queda hoje (16) após ajuda a bancos com dificuldades nos Estados Unidos e na Suíça. O dólar voltou a aproximar-se de R$ 5,24, e a bolsa de valores interrompeu uma sequência de cinco quedas.O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,24, com recuo de R$ 0,054 (-1,03%). A cotação iniciou o dia de forma tensa, chegando a R$ 5,31 por volta das 12h. Ao longo da tarde, no entanto, inverteu o movimento e passou a cair, até fechar perto dos valores mínimos do dia.Com a queda de hoje, a moeda norte-americana acumula alta de 0,29% em março. Em 2023, a divisa cai 0,76%.Na bolsa de valores, o dia foi marcado pela trégua. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 103.435 pontos, com alta de 0,74%. O indicador chegou a cair durante a manhã, mas recuperou-se ao longo da tarde.Após dias de turbulência com a quebra de dois bancos regionais norte-americanos e o reconhecimento pelo Credit Suisse de “debilidades significativas” nos balanços, os mercados financeiros em todo o planeta tiveram um dia mais calmo nesta quinta. Os investidores reagiram ao comunicado do Banco Central suíço de socorrer o Credit Suisse, “se necessário”, e a injeção de até US$ 30 bilhões por credores privados no banco norte-americano First Republic Bank, que também enfrenta dificuldades financeiras.A partir de agora, adará notícias sobre o fechamento do mercado financeiro apenas em dias extraordinários. A cotação do dólar e o nível da bolsa de valores não serão mais informados todos os dias.

Tags:

Bolsa de Valores | Credit Suisse | Dólar | Economia | Estados Unidos | Mercado Financeiro