SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O The Town -festival dos mesmos criadores do Rock in Rio que estreia em setembro, na capital paulista- afirma que vendeu 150 mil ingressos em sua pré-venda na terça-feira (14).

O The Town Card, que não tem data pré-definida e vale para um dia de shows no gramado, esgotou em cerca de três horas, segundo a organização do evento.

Ainda de acordo com o festival, a procura pelos ingressos foi maior entre os paulistas, seguidos por internautas do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.

Pelo número de pessoas que estavam na fila, a produção do evento calcula que a procura ficou em torno de 1 milhão de entradas, o que equivaleria ao dobro da capacidade do The Town.

A venda geral do festival começa em 18 de abril.